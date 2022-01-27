Ипатов: каждый должен понимать ответственность за решение на референдуме

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый гражданин должен понимать ответственность за принимаемое им на референдуме решение, заявил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это не первый референдум по Конституции. Я всегда говорю, что референдум - это высшая форма народовластия, а конституционный референдум - это высшая форма референдума. Именно здесь определяется государственное устройство", - сказал Вадим Ипатов.

Директор НЦЗПИ подчеркнул: "Конституция начинается со слов: "Мы, народ Беларуси". Это говорит о консолидации, единстве и решении народа на свое государственное устройство. Поэтому это очень важный элемент государственного строительства, и каждый гражданин должен понимать ответственность за принимаемое решение и то, что он действительно через этот референдум реализует ту статью Конституции, которая сегодня у нас прописана, что народ является источником власти", - дополнил он.-0-