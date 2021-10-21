Исследование: миролюбие является национальным брендом белорусов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы знают цену миру из-за больших потерь в годы Великой Отечественной войны. И это находит отражение в таком характерном для белорусов качестве, как миролюбие. Такое мнение высказала сегодня на пресс-презентации аналитического доклада Белорусского института стратегических исследований "Ценностный портрет современного белорусского общества" аналитик БИСИ Ольга Богомаз, передает корреспондент БЕЛТА.

В белорусском обществе наблюдается оптимальный баланс индивидуальных ценностей и коллективных. Среди государствообразующих ценностей лидируют мир, безопасность и свобода.

"Стремление к миру и спокойствию - это не просто базовая ценность белорусов, а исторически сложившийся идеал общества. Он связан с колоссальными потерями в годы Великой Отечественной войны. Большинство белорусов считают победу над нацистской Германией предметом национальной гордости. А праздник День Победы считают одним из главных", - сказала Ольга Богомаз.

Вторым после вклада белорусского народа в Великую Победу предметом национальной гордости респонденты назвали культурное наследие второй половины XIX - начала XX веков (Я. Купала, Я. Колас, М. Богданович). Затем идет партизанское и подпольное движение в годы ВОВ и на четвертой строчке - деятели периода белорусского возрождения (Ф. Скорина, Н. Гусовский и др.). На пятом - достижения белорусских спортсменов.

"Белорусы знают ценность мира. А доброжелательность и миролюбие - это те качества, которые мы всегда проявляем, в том числе и к соседним государствам. Миролюбие - наш национальный бренд", - подчеркнула Ольга Богомаз.

"Наши граждане считают, что безопасность должна обеспечиваться законом и правоохранительными органами", - добавила аналитик БИСИ. Говоря же о структуре безопасности, она отметила, что граждане страны беспокоятся по поводу отдельных аспектов социальной, экономической, политической безопасности. Это и возможность ведения здорового образа жизни (59%), и чувство личной безопасности (42%). В экономической безопасности озабоченность вызывает рост цен. Характерен для белорусов и высокий интерес к социально-политическим событиям в стране (44% отслеживают обстановку, участвуют в общественно-политической жизни).

Стремление к свободе у белорусов, по словам Ольги Богомаз, особое. "Наши люди со свободой ассоциируют возможность самореализации, проявления творческой инициативы, реализации лидерских качеств. У нас свобода связана с созидательной инициативой. При этом сохранение государственного суверенитета важно", - сказала она.

Также для белорусов характерно то, что они очень хотят участвовать в принятии общественно-политических решений, а свобода имеет для них "выраженный внешнеполитический акцент". То есть белорусы против того, чтобы кто-то извне диктовал, как им жить.-0-

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