Итоги оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег обсуждаются на заседании ЕАГ

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация участвует в пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которое проходит с 25 по 29 ноября в Ашхабаде. В повестке заседания в том числе защита отчета о международной оценке белорусской антиотмывочной системы, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля Беларуси.

В мероприятиях ЕАГ участвуют представители КГК, Национального банка, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД, КГБ, ГТК, министерств финансов, по налогам и сборам, юстиции и других ведомств.

Международная оценка проходила в 2018-2019 годах с участием экспертов из Секретариата ЕАГ, Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана. Они устанавливали степень соответствия национальной антиотмывочной системы требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Итоговый отчет содержит рейтинги по 40 критериям соответствия законодательства Республики Беларусь рекомендациям ФАТФ и 11 критериям эффективности самой системы.

Результаты оценки во многом определят условия дальнейшего функционирования финансовой системы Беларуси. В частности, позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов республики.

Предыдущая подобная оценка проходила в Беларуси в 2008 году.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является региональной группой по типу ФАТФ. В ЕАГ входят девять государств (Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь, которую представляет Департамент финансового мониторинга КГК).

ЕАГ призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводить оценку их выполнения государствами - членами организации. Мониторинг за выполнением странами международных обязательств осуществляется на основании взаимных оценок антиотмывочных систем. К настоящему времени такую оценку уже прошли Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Китай.-0-