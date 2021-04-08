Из лесов за I квартал вывезли около 450 кубометров мусора - Минлесхоз

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из лесов вывезено около 450 кубометров бытового мусора в первом квартале текущего года. Об этом сегодня на пресс-конференции "Лесной фонд Беларуси. Наведение порядка на территории лесных угодий и их благоустройство" сообщил начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Чернявский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За первый квартал текущего года работниками наших учреждений проведены санитарные рубки, очистка леса на площади 6,4 тыс. га. Вывезено около 450 кубометров бытового мусора", - сказал Сергей Чернявский.

В минувшем году при наведении порядка на территории лесных угодий работы были проведены на площади более 34 тыс. га, осуществлена расчистка лесных дорог, подъездов к этим дорогам на протяжении 117 км, обустроено около 300 мест отдыха, произведена уборка бытового мусора в объеме 8,5 тыс. куб.м. "Приоритетными объектами для наведения порядка были участки вдоль автодорог, вокруг населенных пунктов, различные знаковые объекты, остановочные пункты, места отдыха, а также леса, которые относятся к защитным категориям", - пояснил начальник управления.

Сергей Чернявский отметил, что с каждым годом мусора в лесах становится меньше.-0-