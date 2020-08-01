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01 августа 2020, 10:22

Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия

Фото из архива
Фото из архива

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа увеличивается размер детских пособий, социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет и другие выплаты. Это связано с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Новый размер БПМ

С 1 августа по 31 октября в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br256,1. Для трудоспособного населения БПМ равняется Br285,04, пенсионеров - Br193,92, студентов - Br246,72, детей в возрасте до трех лет - Br160,79, детей от 3 до 6 лет - Br224,7, детей от 6 до 18 лет - Br274,48.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава (из четырех человек - Br406,04). Они будут действовать по 31 октября. Так, среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек составит Br437,84; для трудоспособного населения - Br513,77; пенсионеров - Br398,4; детей в возрасте до 3 лет - Br340,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br434,64; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br441,79.

Изменение размера БПМ также повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br427,56. Читать далее

Детские пособия

Государственные пособия семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет (ежемесячные), пересчитываются дважды в год - с 1 февраля и с 1 августа - в связи с ростом среднемесячной заработной платы в стране за предшествующий квартал. Соответственно с августа размеры этих выплат составят: на первого ребенка - Br427,84, на второго и последующих детей - Br488,96, на ребенка-инвалида - Br550,08.

В связи с ростом БПМ с 1 августа на 3,8% увеличиваются и госпособия семьям, воспитывающим детей. Единовременное пособие при рождении первого ребенка теперь составит Br2561 (10 БПМ), при рождении второго и последующих детей - Br3585,4 (14 БПМ). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с ноября будет выплачиваться в размере Br256,1, пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) - в размере Br128,05.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида - Br179,27, на других детей в семье - Br128,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br256,1 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br307,32 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, - Br179,27.

Новые размеры данных выплат будут действовать до 31 октября. Они обычно пересматриваются в феврале, мае, августе и ноябре. Читать далее

Выплаты пенсионерам

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны социальные пенсии, надбавки к пенсиям, повышения отдельным категориям пенсионеров, доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br192,08 до Br281,71. Получателям социальных пенсий старше общеустановленного пенсионного возраста будут выплачивать Br128,05. Надбавки к пенсиям вырастут до Br32,02 и Br64,03 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br48,02, старше 80 лет - Br64,03.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Кроме того, больше станут размеры пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ. Читать далее

Минимальный потребительский бюджет

Минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из четырех человек с 1 августа по 31 октября в расчете на месяц составит Br413,1. Также установлены среднедушевые минимальные потребительские бюджеты молодой семьи из трех человек в размере Br446,97; трудоспособного населения - Br522,13; пенсионеров - Br404,52; детей в возрасте до 3 лет - Br344,25; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br447,3; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br449,28.

МПБ представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека. Этот показатель служит для анализа достигнутого уровня жизни населения и прогнозирования его изменений, оценки материального положения различных групп населения, типов семей, покупательной способности доходов населения, обоснования размеров минимальных социально-трудовых гарантий. Читать далее-0-

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