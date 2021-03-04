Изменения в Трудовой кодекс, рост зарплат, партнерство с нанимателями - Минтруда о планах на год

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой пятилетке, и в частности в этом году, Министерство труда и социальной защиты продолжит работать над совершенствованием условий труда и качества социального обслуживания, ростом доходов населения. О конкретных мерах журналистам сегодня рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич перед заседанием итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнула, что 2020 год для системы труда и соцзащиты стал непростым. Она отметила самоотверженность работников, которые в условиях сложной эпидситуации напряженно трудились, в том числе в режиме полной изоляции вахтовым методом оберегали пожилых граждан и инвалидов от коронавирусной инфекции в стационарных учреждениях.

Система Минтруда и соцзащиты особая, в ней заняты 40 тыс. человек, а направлений огромное количество: трудовые отношения, зарплата, пенсионное обеспечение, условия труда, социальная защита, демография.

Трудовые отношения

В январе 2020 года заработал новый Трудовой кодекс. Заложены такие важные новшества, как дистанционная занятость и временный перевод работников. "Как в воду смотрели, - заметила Ирина Костевич. - Пришла пандемия, и эти гибкие формы занятости позволили нанимателям решать многие возникающие вопросы".

Помогли и изменения в указ №143, принятые в конце 2020 года. "Изменился порядок объявления простоя, ряд других мер по переводу работников. И такая норма, как три дня отдыха для работника без подтверждающих документов в случае болезненного состояния", - уточнила министр.

Эпидситуацией было обусловлено и принятие указа №178, направленного на поддержку коллективов и людей. Это доплата из бюджета до минимальной зарплаты и усиление государственной адресной социальной помощи людям, у которых среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума. Почти 55 тыс. человек получили финансовую поддержку на общую сумму Br8 млн.

В 2021 году снова предусмотрена корректировка Трудового кодекса. Основные новации, которые планируется включить в проект закона, - дополнение ТК смешанным режимом работы, в офисе и удаленно, а также расширением социально-трудовых гарантий для родителей, воспитывающих детей. Начнется разработка проекта закона "Об объединениях нанимателей".

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