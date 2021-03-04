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04 марта 2021, 17:00

Рост зарплат и совершенствование пенсионной системы - Петришенко обозначил приоритеты для соцсферы

Игорь Петришенко. Фото из архива
Игорь Петришенко. Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году обеспечен прирост уровня доходов населения - главного индикатора благосостояния граждан. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, выступая на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"В прошлом году устойчиво повышалась заработная плата. Ее реальный темп роста по экономике в целом составил 108,2%, по бюджетной сфере - более 113%. Выполнен главный целевой ориентир - соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране превысило 80%. Практически полностью разрешили задачу по снижению количества организаций с зарплатой менее Br500", - подчеркнул вице-премьер. В то же время статистика за январь этого года свидетельствует, что еще довольно значительное число организаций находятся в пограничном состоянии и не имеют устойчивого превышения над заданным параметром. Поставленную задачу по таким организациям необходимо выполнить до конца первого квартала.

По словам Игоря Петришенко, на текущий год задача более амбициозная - подтянуть зарплату в организациях, в которых она не превышает средней по отрасли. Вице-премьер подчеркнул, что каждая из них должна находиться в постоянном поле зрения министерства, необходим анализ достаточности и результативности мер, принимаемых на местах. "Что касается бюджетной сферы, то здесь нужна четкая стратегия, как будем двигаться дальше. Целевые задачи определены, в том числе по отдельным категориям работников - педагогам, врачам и другим. Совершенно очевидно, что здесь придется задействовать все возможные источники и резервы - от развития внебюджетной деятельности до оптимизации сети и перехода на нормативно-целевой принцип бюджетирования отраслей. При этом Министерству труда и социальной защиты необходимо более предметно заниматься вопросами заработной платы в собственной отрасли. Это ваш кадровый потенциал", - обратил внимание Игорь Петришенко.

Он также подчеркнул, что в последнее время вопросы занятости населения приобрели особую значимость с учетом складывающейся ситуации на рынке труда. Месяц назад вопросы занятости через призму декрета №3 были темой предметного рассмотрения на заседании Президиума Совета Министров. "Созданный декретом механизм является важным инструментом социальной политики и должен быть в полной мере использован для решения поставленных задач. Необходимо дальнейшее развитие механизмов стимулирования занятости отдельных категорий населения", - отметил вице-премьер.

Ключевым направлением работы Министерства труда и социальной защиты в текущей пятилетке остается выработка эффективных мер государственной поддержки семей, воспитывающих детей, обеспечение стабильности демографического развития. "Да, очень многое сделано в предыдущие годы. Вместе с тем острота демографических проблем требует принятия дальнейших результативных шагов. На Всебелорусском народном собрании Президент поручил разработать программу "Многодетная Беларусь", наполнить ее действенными мерами, способными дать дополнительный демографический эффект", - констатировал Игорь Петришенко.

Важнейшим инструментом поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно имеющих низкий уровень доходов, является система государственной адресной социальной помощи. "Только за 2020 год ее получателями стали свыше 305 тыс. человек, что на 3,5% больше по сравнению с 2019 годом. Сумма предоставленной помощи увеличилась на 19% и составила Br112,4 млн. Здесь также есть немало резервов для повышения эффективности, упрощения административных процедур", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, Игорь Петришенко обратил внимание, что в повестке дня остаются вопросы дальнейшего совершенствования пенсионной системы. "Каждый четвертый житель нашей страны сегодня является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году Br13,3 млрд. Это более 9% ВВП. В непростых экономических условиях не допущено снижения покупательной способности пенсий. Их рост в реальном выражении обеспечен на уровне 4%", - отметил он.

Вице-премьер затронул и блок вопросов, касающихся социальной помощи и социального обслуживания населения. "Актуальность и значимость данных вопросов для экономики и общества будут только нарастать. К 2030 году каждый пятый житель нашей страны перешагнет 65-летний рубеж. Поэтому уже сегодня мы должны видеть абсолютно четкие перспективы решения не только текущих проблем, но и задач средне- и долгосрочного характера. Требует глубокого содержательного наполнения работа по реализации утвержденной правительством национальной стратегии "Активное долголетие - 2030". Эта тема должна проходить красной нитью через все проводимые в стране мероприятия как на республиканском, так и на местном уровне", - заявил он.

Также Игорь Петришенко высказал мнение, что сферой особого внимания министерства и местных органов власти должна оставаться социальная поддержка лиц с инвалидностью, их комплексной реабилитации и интеграции в общество. "Вектор в данной работе должен смещаться от полного государственного патернализма в сторону создания надлежащих условий для нормальной жизнедеятельности указанной категории граждан. Необходимо активно изучать и внедрять имеющийся передовой опыт, принимать меры по расширению возможностей для обеспечения максимальной занятости людей с инвалидностью, отвечающей их интересам и потребностям общества, предусмотреть внедрение новых форм работы и поддержки конструктивных инициатив", - резюмировал заместитель премьер-министра.-0-

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