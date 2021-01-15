Известные белорусские атлеты выбрали лучшие работы конкурса "Подружись со спортом"

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные белорусские атлеты выбрали сегодня в Президентском спортивном клубе лучшие работы республиканского конкурса "Подружись со спортом!", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Рисунки школьников в младшей (1-3 классы) и старшей (4-6 классы) возрастных группах со всей страны на тему спорта и здорового образа жизни оценили члены компетентного жюри, в состав которого в этом году вошли именитые белорусские атлеты.

Неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Юрий Жуковский, многократная медалистка планетарных форумов по художественной гимнастике Екатерина Галкина и бронзовый призер чемпионата мира 2011 года по прыжкам в длину, легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова определились с выбором в конференц-зале Президентского спортивного клуба, а вот олимпийский чемпион в лыжной акробатике Антон Кушнир, 7-я ракетка мира, теннисистка Арина Соболенко и двукратный победитель чемпионатов мира по велоспорту на треке Евгений Королек отдали свои голоса за понравившиеся работы дистанционно. Дело в том, что сейчас они находятся на соревнованиях за пределами Беларуси.

Член жюри Екатерина Галкина

Членам жюри выпала нелегкая работа - выбрать лучших из 70 работ финалистов конкурса. В младшей возрастной группе 1-е место занял Матвей Шибанов за рисунок "Готовим будущего чемпиона". Второе место досталось Анастасии Коваленко за работу "Спорт не знает границ", а 3-я позиция у Яны Королевой с рисунком "Всегда в движении".

Среди школьников постарше 1-е место занял Антон Силивестров с рисунком "В спорте растет человек". Вторая позиция у Анастасии Уткиной с работой "Гимнастка". Замкнула тройку лучших Дарья Махина, работа которой называется "Здоровая семья - здоровая страна".

Как отметили в Президентском спортивном клубе, все финалисты и призеры творческого состязания в ближайшее время получат подарки от организаторов. Рисунки финалистов, размещенные на 70 билбордах, уже украшают улицы Минска. Кроме того, они есть и на официальном сайте Президентского спортивного клуба.

Учредителем конкурса, на победу в котором претендовали 182 514 учащихся со всей страны, выступает Президентский спортивный клуб. В числе организаторов проекта - Министерство образования, телеканал ОНТ и Минский городской исполнительный комитет.-0-

Во время конкурса

Награды конкурса

Конкурсные работы

Члены жюри конкурса Екатерина Галкина, Анастасия Мирончик-Иванова, Юрий Жуковский

Член жюри Екатерина Галкина

Фото Дениса Костюченко