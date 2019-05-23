ЮНЕСКО высоко оценивает усилия Беларуси по построению многокультурного и многонационального общества - эксперт

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО высоко оценивает усилия Беларуси по построению многокультурного и многонационального общества на основе толерантности. Об этом заявила заместитель координатора национальных комиссий сектора внешних связей ЮНЕСКО Асель Утегенова на юбилейном заседании в Минске Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО по случаю 65-летия участия нашей страны в этой организации, передает корреспондент БЕЛТА.

От имени секретариата ЮНЕСКО она поблагодарила Национальную комиссию Беларуси за продуктивное взаимодействие, за ее решительные усилия по поддержке миссии ЮНЕСКО через конструктивное участие в работе структурных подразделений и организацию множества мероприятий как на национальном, так и на региональном и международном уровнях.

"Беларусь активно и последовательно вовлечена в деятельность ЮНЕСКО, что наглядно демонстрирует богатое разнообразие сетей и организаций ЮНЕСКО в стране. Так, сегодня Беларусь имеет семь кафедр ЮНЕСКО, 22 ассоциированные школы, четыре объекта Всемирного наследия, три биосферных резервата, два объекта реестра "Память мира" и два элемента списка нематериального культурного наследия человечества", - констатировала Асель Утегенова.

В ближайшее время Беларусь примет II Европейские игры. "Спорт никогда не носил такого глобального характера и не обладал таким влиянием, как сегодня. Мы верим, что спорт способен объединять людей вокруг общих ценностей и принципа честных соревнований. Мы верим, что спорт играет ключевую роль в борьбе с нетерпимостью, расизмом, насилием. Мы должны предпринять все усилия, чтобы использовать это мощное средство. В этом заключается подход ЮНЕСКО, которая будет представлена на открытии II Европейских игр заместителем генерального директора", - подчеркнула представитель ЮНЕСКО.

Она обратила внимание, что организация не остается в стороне от современных веяний и тенденций, постоянно совершенствует свою работу. "Мы живем во времена беспрецедентных политических, экономических и экологических изменений, когда мандат ЮНЕСКО как никогда актуален. И настало время обеспечить, чтобы ЮНЕСКО была в состоянии в полной мере удовлетворить потребности XXI века. Национальные комиссии в качестве основных участников продвижения приоритетов и ценностей ЮНЕСКО и в качестве ключевых платформ для укрепления партнерских отношений, обмена знаниями и опытом должны играть важную роль", - сказала Асель Утегенова.-0-