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Общество
29 августа 2019, 16:12

Юрист рассказал, как проверить финансово-хозяйственную деятельность СТ

Фото из архива
Фото из архива

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные органы власти рекомендуют для проверки финансово-хозяйственной деятельности садоводческого товарищества использовать в первую очередь возможности ревизионной комиссии. Об этом сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказала начальник юридического отдела главного управления юстиции Минского областного исполнительного комитета Тамара Праскова.

Тамара Праскова
Тамара Праскова

"В адрес Миноблисполкома поступает очень много обращений с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность СТ. В этой связи хотела бы обратить внимание, что стоит дать полномочия своему внутреннему ревизионному органу, поскольку он первичен. Потому что, как правило, оснований, чтобы выйти на проверку иному государственному органу, недостаточно из той информации, которая предоставлена гражданами. Она не подтверждается документами. Наш ответ сводится к тому, что разъясняем законодательство, чем необходимо руководствоваться и куда обратиться", - отметила Тамара Праскова.

Структура, которая осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности СТ и полномочий председателя, определена указом №50 "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ". Кроме ревизионной комиссии деятельность СТ можно проверить в рамках аудиторской проверки и поручений соответствующих органов по указу №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Беларуси" в пределах их компетенций.

"Если говорить о контроле со стороны органов местной власти, то мы не практикуем проверки садоводческих товариществ. Когда имеют место признаки правонарушений, которые носят уголовно наказуемый характер, нужно по заявительному принципу обратиться в правоохранительные органы по месту нахождения товарищества", - пояснилаТамара Праскова.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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