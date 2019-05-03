К 75-летию освобождения Беларуси: life:) подарит ветеранам 75 минут во все сети и 7500 МБ

К 75-летию освобождения Беларуси мобильный оператор life:) подготовил акцию для ветеранов Великой Отечественной войны и всех абонентов старше 75 лет. life:) подарит 75 минут звонков во все сети и 7500 МБ интернет-трафика всем абонентам сети, которым на дату 9 мая 2019 года исполнится 75 лет и более.

Бесплатные дополнительные минуты для общения с близкими и интернет-трафик будут начислены 4 мая. Воспользоваться ими можно в течение 30 дней с момента назначения – то есть до 2 июня включительно. 75 минут и 7500 МБ назначат дополнительно к действующему тарифному плану абонента.

Чтобы не ограничивать общение только самыми близкими и всегда оставаться на связи, у life:) есть Специальный тариф с низкой абонентской платой (1,65 руб./мес.) и безлимитными звонками внутри сети. Предложение актуально для ветеранов Великой Отечественной войны, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, людей, достигших пенсионного возраста, и других категорий граждан, имеющих льготы.

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