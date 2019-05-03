К 75-летию освобождения Беларуси: life:) подарит ветеранам 75 минут во все сети и 7500 МБ

К 75-летию освобождения Беларуси мобильный оператор life:) подготовил акцию для ветеранов Великой Отечественной войны и всех абонентов старше 75 лет. life:) подарит 75 минут звонков во все сети и 7500 МБ интернет-трафика всем абонентам сети, которым на дату 9 мая 2019 года исполнится 75 лет и более.
Бесплатные дополнительные минуты для общения с близкими и интернет-трафик будут начислены 4 мая. Воспользоваться ими можно в течение 30 дней с момента назначения – то есть до 2 июня включительно. 75 минут и 7500 МБ назначат дополнительно к действующему тарифному плану абонента.
Чтобы не ограничивать общение только самыми близкими и всегда оставаться на связи, у life:) есть
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3655 BYN
|2.355 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.1115 BYN
|2.106 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2457 BYN
|3.207 BYN
|3.235 BYN