К окунанию в прорубь нужно готовиться минимум за два месяца - Хроменкова

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. К окунанию в прорубь нужно готовиться минимум за два месяца. Такое мнение во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА высказала заведующая лабораторией теории и методики спортивной подготовки Республиканского научно-практического центра спорта Елена Хроменкова.

К окунанию нужно быть готовым морально и физически. "Люди должны готовиться к этому как минимум в течение двух месяцев. Желательно, конечно, чтобы это было образом жизни, - сказала Елена Хроменкова. - Есть менее экстремальные способы закаливания, постепенно привыкая к которым, человек снижает риск стрессовости этого метода, подготавливая свой организм морально и физически. Это обтирание, обливание, контрастный и холодный душ, в конце концов - хождение босиком по снегу. Много разных вариантов можно использовать".

"Человек, который решил окунуться в прорубь, должен взять с собой обязательно шерстяные носки, желательно махровый халат. Естественно, сменную одежду, которая легко и беспрепятственно одевается. Человек должен накануне себя соответствующее вести - не переедать, но и голодать тоже не нужно. Не лишним будет еще раз вспомнить, что алкоголь в данном случае - это не средство для согревания, ни до, ни после", - подчеркнула она.

Перед окунанием необходимо в обязательном порядке согреться, выполняя элементарные движения. "При этом человек не должен вспотеть, а чуть-чуть согреться - сначала в одежде, потом уже раздевшись, и только после этого заходить в воду. Конечно, не нужно нырять. Организм должен постепенно погружаться в воду. И чаще всего принципиально рекомендуем не погружаться с головой. Что касается организации и поведения в купели, то там не должно быть много человек одновременно. Когда человек выходит из купели, надо набросить махровый халат, немножко подвигаться. После этого снять халат, не сильно обтереться полотенцем, чтобы не повредить мелкие сосуды, после этого надеть носки и дальше одеваться сверху вниз. После этого можно выпить что-нибудь горячее, но не горячительное", - добавила Елена Хроменкова.-0-

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