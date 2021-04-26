К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты - Горбунов

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 26 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:04 В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19 Общество
16:00 В Бресте перевозившего наркотик таксиста задерживали со стрельбой Происшествия
15:52 Лукашенко изменил статус Совета по развитию предпринимательства Президент
15:52 В пункте пропуска "Новая Гута" в июле начнется эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта Президент
15:52 На Кипр с 10 мая смогут прилететь привитые от коронавируса туристы В мире
15:47 Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca В мире
15:43 Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара" Президент
15:33 Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3 Общество
15:14 Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков Общество
14:56 Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене Спорт
14:49 Мужчина едва не погиб при пожаре в доме в Гродненском районе Происшествия
14:40 Спектрорадиометр для исследования атмосферы Земли из космоса создали ученые БГУ Технологии
14:37 Сезон фонтанов в Бресте откроют 1 мая Регионы
14:20 Учения МЧС пройдут 28-30 апреля в Вилейском районе Общество
14:16 Заяц: Беларусь выбрала верную стратегию по развитию пострадавших от взрыва на ЧАЭС районов Регионы
14:14 Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19 Общество
13:57 В Минске на двух перекрестках временно отключат светофоры Регионы
13:48 Брестская и Брянская области намерены развивать сотрудничество в сферах ЖКХ и экологии Регионы
13:46 В Сенно мужчина до смерти избил престарелую мать Происшествия
13:44 В Беларуси живут более 70 тыс. ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы Общество
13:37 Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич Общество
13:26 Житель Столина за надругательство над госсимволикой получил год ограничения свободы Происшествия
13:24 Доклинические испытания белорусской вакцины на животных начнутся в ближайшее время Общество
13:23 Доллар на торгах 26 апреля подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:22 Гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз запчастей для ветрогенератора Происшествия
13:18 В Витебске 28 апреля выберут королеву студенчества Регионы
13:15 Лукашенко: у деревообрабатывающей отрасли есть все возможности стать драйвером роста в промышленности Президент
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649 Общество
13:13 Более 300 человек стали участниками митинга памяти жертв Чернобыля в Могилеве Регионы
13:05 В Столинском районе пьяный мотоциклист пытался скрыться от ГАИ Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
26 апреля 2021, 13:04

К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты - Горбунов

Владимир Горбунов
Владимир Горбунов
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca
Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты системы Минздрава, заявил журналистам директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии кандидат медицинских наук, доцент Владимир Горбунов, передает корреспондент БЕЛТА.

"С целью создания отечественной вакцины подготовлено специальное распоряжение главы государства. Минздрав уделяет этой работе особое внимание, привлечены ведущие специалисты системы министерства, в первую очередь сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, БГМУ, Гомельского медуниверситета, ряда других организаций. Участвуют в работе и учреждения Национальной академии наук, прежде всего Институт биофизики и клеточной инженерии, который будет выполнять отдельные этапы разработки отечественного препарата", - сказал Владимир Горбунов.

По его словам, отечественная вакцина - это не только собственно вакцина. "Это биобезопасность нашей страны, это приобретение нами технологий и компетенций в области разработки, создания и ввода в производство иммунобиологических лекарственных средств", - отметил директор центра.

Вместе с тем он напомнил, что вакцины в Беларуси уже производились в 60-х годах прошлого века. "Мы надеемся в результате этого глобального проекта, который взяло на себя Министерство здравоохранения, возродить наши технологии и компетенции, что позволит в будущем встречать биологические угрозы более подготовленными", - заключил он.-0-

Доклинические испытания белорусской вакцины на животных начнутся в ближайшее время

Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19

Фото Оксаны Манчук

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19
Фото из архива Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3
Фото из архива Мининформ ограничил доступ к 99 интернет-ресурсам за продажу наркотиков
Фото из архива Учения МЧС пройдут 28-30 апреля в Вилейском районе
Анатолий Красько Разработчики рассказали о белорусской вакцине против COVID-19
Фото из архива В Беларуси живут более 70 тыс. ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Брагина Лукашенко: чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы
В Беларуси определены сроки проведения вступительной кампании в вузах
Чернобыльская зона. Жизнь до и после в архивных фотографиях БЕЛТА
Зарплата в Оплати™? 7 причин, почему это выгодно нанимателю и лично вам
Топ-новости
Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси
"Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других" - Лукашенко почтил память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Лукашенко
Лучшие цены на квартиры – в Minsk World! Квадратный метр со скидкой до 120 евро! АКЦИЯ действует до 7 мая!
Лукашенко утвердил сроки проведения "Славянского базара"
Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3
За сутки в Беларуси зарегистрированы 896 пациентов с COVID-19, выписаны 649
Энергетики-ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС самоотверженно выполняли долг - Каранкевич
К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты - Горбунов
Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Мюнхене
Работа диалоговых площадок по изменениям в Кодекс об образовании продолжается - Карпенко
Сев ранних яровых завершается в Беларуси
Хотите получить доход и выиграть автомобиль? Тогда вам в Белагропромбанк
Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 27 апреля
В Беларуси утвержден план по профилактике детского травматизма на 2021-2025 годы
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.