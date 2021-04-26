К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты - Горбунов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К созданию белорусской вакцины против COVID-19 привлечены лучшие специалисты системы Минздрава, заявил журналистам директор РНПЦ эпидемиологии и микробиологии кандидат медицинских наук, доцент Владимир Горбунов, передает корреспондент БЕЛТА.

"С целью создания отечественной вакцины подготовлено специальное распоряжение главы государства. Минздрав уделяет этой работе особое внимание, привлечены ведущие специалисты системы министерства, в первую очередь сотрудники РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, БГМУ, Гомельского медуниверситета, ряда других организаций. Участвуют в работе и учреждения Национальной академии наук, прежде всего Институт биофизики и клеточной инженерии, который будет выполнять отдельные этапы разработки отечественного препарата", - сказал Владимир Горбунов.

По его словам, отечественная вакцина - это не только собственно вакцина. "Это биобезопасность нашей страны, это приобретение нами технологий и компетенций в области разработки, создания и ввода в производство иммунобиологических лекарственных средств", - отметил директор центра.

Вместе с тем он напомнил, что вакцины в Беларуси уже производились в 60-х годах прошлого века. "Мы надеемся в результате этого глобального проекта, который взяло на себя Министерство здравоохранения, возродить наши технологии и компетенции, что позволит в будущем встречать биологические угрозы более подготовленными", - заключил он.-0-

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Фото Оксаны Манчук