Караев извинился за травмы случайных людей на уличных акциях

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста, передает корреспондент БЕЛТА.

Караев: за трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов "Всего за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Это покушение на убийство, по сути", - сказал Юрий Караев.

"При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми", - сказал Юрий Караев.

Отвечая на вопрос, могут ли случайные люди стать заложниками этой ситуации, министр отметил, что так на самом деле и происходит. При этом он считает, что есть действительно мирные люди, попавшие "под раздачу", а есть те, кто маскируется под мирное население.

По словам Юрия Караева, задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее, и это уже делается. "Я вообще не кровожадный человек и не хочу никакого насилия. Все же наши граждане. У всех семьи, дети", - сказал Юрий Караев.-0-

Караев: за трое суток на правоохранителей совершили 11 наездов "Всего за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. Это покушение на убийство, по сути", - сказал Юрий Караев.

Глава МВД выступил против любого насилия над журналистами "Будьте, пожалуйста, не такими легкомысленными. Огромная просьба не лезть в самое пекло", - попросил министр.

Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения - Караев По его словам, "нашей безопасности и спокойствию завидовали все". "И из-за чего мы сейчас его разрушаем, из-за каких целей, эфемерных, непонятных, будущих? Что мы хотим улучшить? Мы же ухудшим все, мы разрушим все, чем мы гордились", - считает министр.