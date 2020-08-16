Караев высказался о предложениях уйти в отставку: это деморализует личный состав, и тогда развалится все

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уход министра внутренних дел в отставку деморализует личный состав и приведет к неконтролированию ситуации в сфере безопасности. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев на митинге на площади Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. "Как тут Латушко (руководитель Купаловского театра. - Прим. БЕЛТА) кричал: я должен уйти в отставку? А Некляев, что я должен застрелиться? Я бы им принес этим очень большую радость, деморализовав свой личный состав. И тогда развалится все", - подчеркнул Юрий Караев. Он отметил, что милиция, бросив сейчас все силы на охрану правопорядка во время митингов, не успевает реагировать на рядовые преступления в городе. "Мы охраняем государственность, вот эти вот здания (Дом правительства. - Прим. БЕЛТА), функционирующие для государства, райотделы милиции от захвата. Это символ. Ведь если протестующие захватят райотдел милиции, то мы потеряем авторитет, свою значимость, свою власть. А кто будет реагировать на правонарушения? Граждане уже жалуются на сигналящих, на бардак. Во что превратили самую лучшую республику Советского Союза?" - задал министр риторический вопрос.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!