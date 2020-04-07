Караник: для пациентов с коронавирусом выделено более 7 тыс. коек

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В стране для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у Президента Беларуси о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения инфекции, вызванной коронавирусом, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, требуются ли дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. "На сегодняшний момент корректировки происходят практически ежедневно, - сказал руководитель ведомства. - Мы, исходя из ситуации, ежедневно вносим изменения в свои нормативные документы, перепрофилирование коечного фонда. Есть и вопрос жестких ограничительных мероприятий, который часто поднимается".

При этом он обратил внимание: "Всемирная организация здравоохранения четко говорит: эти меры нужны, чтобы создать окно возможностей для того, чтобы дать системе здравоохранения, когда она перегружена, восстановиться и войти в привычный ритм работы. И этот вопрос сегодня поднимал глава государства: если есть какая-то необходимость вводить дополнительные меры, то они будут введены. На сегодня для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек, что составляет менее 10% всего коечного фонда страны. То есть у нас имеется необходимый коечный фонд - как общий, так и выделенный, перепрофилированный для этих целей".

По словам Владимира Караника, "признаков перегрузки системы здравоохранения на сегодняшний момент нет". Он подчеркнул: "Ситуация, естественно, отслеживается постоянно. В каких-то регионах она получше, в каких-то похуже из-за того, что там есть заболевшие с коронавирусной инфекцией, а также не закончился пик сезонного подъема респираторных инфекций. То есть эти два фактора встретились, что увеличило в данных регионах нагрузку". Но и там, как подчеркнул министр, принимаются все меры, чтобы максимально быстро справиться с ситуацией.-0-