Каранкевич: молодежь необходимо шире привлекать к реализации важных для предприятий проектов

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь необходимо шире привлекать к реализации важных для развития предприятий проектов. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с молодежным профсоюзным активом, которая была проведена совместно с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"У профсоюзной молодежи есть стремление активно участвовать в жизни организаций отрасли и мы должны это поддерживать, - отметил Виктор Каранкевич. - На различных совещаниях на предприятиях обсуждаются важные технические, финансовые, социальные вопросы, перспективные проекты и мы видим, что к их реализации, к решению этих вопросов необходимо более широко привлекать молодежь".

Поддержка активных и целеустремленных молодых специалистов - один из приоритетов для организаций энергосистемы. "Мы постоянно анализируем, как работает профсоюзный актив, все ли получается, есть ли поддержка руководителя. Для нас это очень важно, ведь молодежь - это наше будущее. Чем больше мы будем ей уделять внимания, тем большей будет отдача", - подчеркнул министр.

Во время встречи с молодежным профсоюзным активом Виктор Каранкевич рассказал о реализации проекта по строительству БелАЭС и ее интеграции в энергосистему страны, а также ответил на вопросы. Они касались поддержки инициатив молодых специалистов, условий их работы и повышения квалификации, возможностей по обмену опытом.-0-

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