Карпенко: ситуация с коронавирусом не отразится на учебном процессе китайских студентов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом не отразится на учебном процессе китайских студентов, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сместили каникулы для китайских студентов, которые уехали домой. При необходимости мы готовы продлить для них каникулы. И готовы тех студентов, которые не вернулись в Беларусь по тем или иным причинам, или приедут позже, перевести на индивидуальный учебный график. Если понадобится, мы договоримся в каждом конкретном случае и продлим образовательный процесс в июне-июле", - сказал Игорь Карпенко.

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