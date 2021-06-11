Карпенко: в организации образовательного процесса студенты должны принимать активное участие

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В организации образовательного процесса студенты должны принимать активное участие, заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи со студенческим активом Гродненского государственного аграрного университета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы организации образовательного процесса невозможно выстраивать качественно без активного участия студенчества. Нужна обратная связь, понимание, что приоритетно, какие направления будут перспективны. Вуз - это слаженный механизм. Участники образовательного процесса - преподаватели, студенты, родители, общественность", - сказал Игорь Карпенко.

Министр убежден, что, участвуя в общественных организациях, различных творческих и спортивных мероприятиях, студенты приобретают определенный социальный опыт. "Вы формируете в себе очень важные компетенции, которые можно приобрести только в социально значимой деятельности, попробовав себя в различных качествах, разных социальных ролях. В этой связи деятельность общественных формирований очень важна. Такие качества, как лидерство, организаторские, коммуникативные способности, невозможно приобрести сидя только за студенческой партой", - отметил он.

Игорь Карпенко добавил, что национальная система образования структурно не изменится и будет развиваться исходя из реальности сегодняшнего дня и потребностей общества. Говоря о практико-ориентированной подготовке в системе высшего образования, министр подчеркнул, что назрела необходимость видоизменить некоторые устаревшие программы подготовки специалистов, сделать гибкие планы, учитывая специфику каждого конкретного вуза.

Поздравляя коллектив с 70-летием университета, министр отметил важность подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. Поскольку сельское хозяйство занимает важную нишу в обеспечении продовольственной безопасности страны.-0-

Фото Леонида Щеглова