Карпенко: важнейшая задача на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важнейшая задача для системы образования на пятилетку - налаживание теснейшего сотрудничества с семьей. Об этом заявил во время парламентских слушаний "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования" министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны организовать по-новому семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа. Планируем это осуществить при реализации проекта "Родительский университет", который уже разработан и проходит апробацию. Надеюсь, что в ближайшее время он приобретет массовый характер", - сказал Игорь Карпенко.

На слушаниях обсуждается состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях принимают участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.

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Фото Павла Орловского