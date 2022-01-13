Картина дня: 30-летие дипотношений с КНР, ученый года и кого коснутся изменения в налогообложении

ВЧЕРА

Картина дня. 12 января

Сергеенко: при обсуждении проекта Конституции важно вызвать дискуссию.

Кочанова: заводчане создают благо для всего государства.

Снопков: глобальный вопрос развития сотрудничества Беларуси и КНР - совместное отстаивание прав на выбор своего пути развития.

Посол КНР: мы с белорусскими друзьями успешно выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой.

Церемония гашения почтовой марки к 30-летию белорусско-китайских дипотношений состоялась в Минске.

Отношения Беларуси и Индии развиваются на принципах равенства, доверия и уважения. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Алоком Раджаном Джа.

ФОТОФАКТ: Военнослужащие из Беларуси и Казахстана совместно несут службу возле аэродрома Жетыген

Инфляция в Беларуси в 2021 году составила 9,97%.

Кого коснутся изменения в налогообложении - комментарий.

Вкус не хуже, а цены ниже. Как белорусские предприятия готовятся замещать санкционные товары.

В Беларуси унифицированы подходы выдачи больничного ухаживающим за больным ребенком.

Ученым года НАН Беларуси в 2021 году стал академик Александр Ильющенко.

В Беларуси будет создана информационная система воспроизводства лесов.

Выставка "30 лет первой белорусской галерее" открылась в НББ.

В схему движения в объезд Немиги внесены изменения.

Пиневич: информатизация медучреждений улучшит обслуживание пациентов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1010 пациентов с COVID-19, выписаны 1046.

В Беларуси 13 января резко потеплеет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13 января

Бал-маскарад и праздничную программу, посвященную старому Новому году, организуют в ночь на 14 января в Большом театре Беларуси.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января.

Белорусский Красный Крест проводит по 15 января благотворительную кампанию "Елка желаний".

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 января

100 лет назад родился Уткин Валерий Степанович, участник боев на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну на фронте с 1941 года. Командир стрелковой роты старший лейтенант Уткин отличился 25.6.1944 года в боях возле д.Святое Озеро Рогачевского р-на: вместе с рядовым С.Г.Дринем со связками противотанковых гранат кинулся под вражеский танк, сорвав контратаку противника. Погиб в 1944 году.

80 лет назад родилась Верба Вера (Соколова Гертруда Петровна), белорусская поэтесса. Автор стихов, поэм "Калина", "Синяя бухта". Стихотворение поэтессы "Рушники", положенное на музыку, стало популярной песней. Умерла в 2012 году.

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