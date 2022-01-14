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07:52 Авиапассажирам из 150 стран временно запретят транзит через Гонконг В мире
07:47 ФОТОФАКТ: Новогодний бал прошел в Большом театре Культура
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07:14 Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на 12 участках Регионы
07:06 Гандболисты Беларуси сыграют с немцами на старте чемпионата Европы Спорт
07:00 Картина дня: совещание с руководством Совмина, выгоды мирного атома и чего стоит жилье построить Общество
00:56 Американские небоскребы превратят в гигантские солнечные фермы В мире
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13.01.22 23:00 В Аргентине инфляция вновь превысила 50% в 2021 году В мире
13.01.22 22:35 В Италии в 2021 году землетрясения фиксировались почти каждые полчаса В мире
13.01.22 22:03 Шевченко: если бы Путин не поддержал Лукашенко, российский народ ему бы не простил Политика
13.01.22 21:50 Минэкономики оказало помощь Благотворительному фонду Алексея Талая Общество
13.01.22 21:48 Российские гандболисты победили литовцев на старте ЧЕ Спорт
13.01.22 21:45 Украинский депутат: самые страшные последствия евромайдана - гибель людей и разделение народа Политика
13.01.22 21:42 "Юность" обыграла "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
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13.01.22 21:26 ФОТОФАКТ: Народный обряд "Колядные цари" провели жители деревни Семежево Регионы
13.01.22 21:23 В Москве при падении лифта в отеле погибли два человека В мире
13.01.22 21:20 Депутат: социально ориентированное государство в проекте Конституции проходит красной линией Общество
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13.01.22 20:04 Председатель БНП 22 января проведет выездной прием граждан Общество
13.01.22 19:26 Мнение: главное при обсуждении проекта Конституции уточнить детали и исключить противоречия Общество
13.01.22 19:16 Суд в Пинске приговорил работника к 2,5 года ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности Происшествия
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Общество
14 января 2022, 07:00

Картина дня: совещание с руководством Совмина, выгоды мирного атома и чего стоит жилье построить

ВЧЕРА

Картина дня. 13 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал первое в новом году совещание с руководством Совета Министров. На совещание был вынесен вопрос о создании нового государственного органа - Министерства цифрового развития и связи. Александр Лукашенко отметил, что цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние.На совещании также обсуждался проект указа об ужесточении ответственности председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор.

"Белэнерго" рассказало о предстоящих этапах перед вводом второго энергоблока БелАЭС в эксплуатацию.

Соцопрос: число сторонников развития атомной энергетики в Беларуси выросло.

МАРТ: новые подходы к госзакупкам позволят в первый же год сэкономить около Br1 млрд.

МНС разъяснило изменения в уплате сбора для субъектов агроэкотуризма.

Зась: ОДКБ в Казахстане показала способность действовать быстро, решительно и эффективно.

Хренин: Беларусь и впредь будет придерживаться взятых на себя обязательств в ОДКБ.

"Белавиа" возобновляет рейсы в Алматы с 15 января.

Федор Повный: Конституция должна содержать идейную, духовную, нравственную концепцию нации.

Молодежный телемост по обсуждению проекта Конституции запустили в Гродненской области.

Граждане и юрлица смогут обращаться за удостоверением договоров об ипотеке земельного участка к любому нотариусу страны.

НАН выбрала лучших пишущих о науке журналистов.

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" в 2022 году пройдет с 13 по 18 июля.

Фликеры и осторожность: ГАИ просит напомнить детям о правилах на зимней дороге.

КОММЕНТАРИЙ многодетной мамы о том, чего стоит жилье построить

Роды с тяжелой формой COVID-19: опыт витебских медиков.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1096 пациентов с COVID-19, выписаны 1308.

Президент НОК поздравил легендарного атлета Виталия Щербо с 50-летием.

Синоптики прогнозируют в Беларуси резкое изменение погодных условий.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 января

Большой открытый диалог с молодежью "Сила закона" пройдет в Минске на базе факультета географии и геоинформатики БГУ. Открытый диалог будет направлен на широкое информирование молодежи о готовящемся конституционном референдуме и обсуждение в молодежной среде проекта изменений и дополнений Конституции.

Городская диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений в Основной закон "Конституция. Беларусь. Будущее" состоится в актовом зале ГУО "Минский городской институт развития образования" (пер. Броневой, 15А, ауд. 404). Начало в 10.40.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет по 14 января.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 января

400 лет назад (1622) родился Мольер (наст. Жан-Батист Поклен), французский комедиограф, создатель жанра так называемой высокой комедии. Умер в 1673 году.

150 лет назад (1872) родился Юрьев Юрий Михайлович, русский актер, народный артист СССР (1939). Играл в Александринском театре. Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умер в 1948 году.

105 лет назад (1917) родился Лебедев Евгений Алексеевич, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1968). Снимался в фильмах "Поднятая целина", "Иду на грозу", "В огне брода нет" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1968), Ленинской премии (1986). Умер в 1997 году.

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