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09:00 Картина дня: встреча с российскими губернаторами, рекомендации по профилактике ОРИ и сад мира Общество
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Общество
26 сентября 2020, 09:00

Картина дня: встреча с российскими губернаторами, рекомендации по профилактике ОРИ и сад мира

ВЧЕРА

Картина дня. 25 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный терминал в морском порту.

Во время встречи
Во время встречи

Губернатор Ленинградской области России после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прокомментировал предложение белорусской стороны о строительстве совместного терминала в морском порту.

Александр Дрозденко
Александр Дрозденко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым предложил активизировать сотрудничество и реализовать новые совместные проекты.

Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Иркутской области
Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Иркутской области

Иркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесов. Об этом рассказал губернатор этого российского региона Игорь Кобзев после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь готова участвовать в тендерах на поставки техники в Иркутскую область России. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым.

Во время встречи
Во время встречи

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован в качестве резидента Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий.

Центр инноваций. Фото Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"
Центр инноваций. Фото Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"

В Беларуси убрали картофель с 12,6 тыс. га, что составляет 50,1% запланированной площади.

Профессиональные стандарты в области послепродажного обслуживания и ремонта автомобилей, парикмахерских, бытовых косметических и спа-услуг разработают в Беларуси.

Минский тракторный завод на международной специализированной выставке "Белагро" с 29 сентября по 4 октября представит свои новейшие разработки. В частности, впервые завод презентует обновленный BELARUS-82.3.

Фото из архива
Фото из архива

На втором энергоблоке Белорусской АЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки.

Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования на период подъема острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19. Также Минздрав напомнил о правильном использовании маски для защиты от инфекций, в том числе от COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси на 25 сентября выздоровели и выписаны 73 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября.

Фото из архива
Фото из архива

В Гродно дали старт масштабному проекту "Сирень Победы - Сад Мира", приуроченному к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне. К 2045 году в Коложском парке будет высажен сиреневый сад из более чем 250 кустов.

ФОТОФАКТ: Брестчане поклоняются Кресту Евфросинии Полоцкой.

В церкви
В церкви

ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в "Раубичах".

Призеры женского спринта: Елена Кручинкина, Динара Алимбекова и Анна Сола
Призеры женского спринта: Елена Кручинкина, Динара Алимбекова и Анна Сола

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в Страсбурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26-27 сентября

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Программа развития ООН 26 сентября проведет для предпринимателей бесплатный онлайн-тренинг о том, как повысить продажи, используя современные инструменты управления, для чего нужна CRM и какой первый шаг надо сделать на пути к автоматизации бизнес-процессов.

В Брестском научно-технологическом парке 26 сентября пройдет форум Clever, главными темами которого станут экология, туризм, мобильность, велодвижение и урбанизм.

"Гарбузовы фэст" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка пройдет 26 сентября на агробиостанции "Зеленое" (Минский район).

Областной праздник-ярмарка тружеников села "Дажынкі" пройдет 26 сентября в Витебске.

Доску почетных граждан города торжественно откроют 27 сентября во второй день областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" в Витебске.

Большой театр Беларуси 27 сентября покажет балет "Спартак", над которым работал художник Евгений Лысик.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

27 сентября

Всемирный день туризма. Учрежден на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году в целях пропаганды туризма.

В Республике Беларусь - День машиностроителя.

110 лет назад родился Шкляр Абрам Хаимович, белорусский географ и климатолог, доктор географических наук (1964), профессор (1965). Автор научных работ по сельскохозяйственной климатологии, фенологии, охране природы, физической географии Беларуси, мелиорации Полесья. Участвовал в создании Атласа БССР. Умер в 1977 году.

110 лет назад родился Лукьянов Сергей Владимирович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1952). В 1942-1955 годах и с 1963 года в Театре им.Вахтангова. Среди ролей: Егор Булычов ("Егор Булычов и другие" М.Горького), Лопахин ("Вишневый сад" А.Чехова) и др. Снимался в фильмах "Кубанские казаки", "Большая семья" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1951, 1952). Умер в 1965 году.

65 лет назад родился Тихонов Виктор Петрович, белорусский художник. Окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в монументальной и станковой живописи. Среди работ: "Наследие", "Встреча в деревне Белое", "Осень на Браславщине", "Теплый день" и др. Умер в 2018 году.

65 лет назад родился Галибин Александр Владимирович, российский актер, режиссер, народный артист Российской Федерации (2006). Снимался в фильмах "Трактир на Пятницкой", "Приступить к ликвидации", "Батальоны просят огня" и др.

28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства. Проводится по инициативе ряда международных организаций при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Международный день всеобщего доступа к информации. Объявлен ЮНЕСКО 17 ноября 2015 года.

105 лет назад родился Товстоногов Георгий Александрович, российский театральный режиссер и педагог, народный артист СССР (1957), доктор искусствоведения (1968), Герой Социалистического Труда (1983). В 1956-1989 годах был главным режиссером Ленинградского академического Большого драматического театра им.М.Горького, теперь носящего его имя. Среди постановок: "Гибель эскадры" А.Корнейчука, "Оптимистическая трагедия" В.Вишневского, "Тихий Дон" М.Шолохова и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1952, 1968, 1978), Ленинской премии (1958), Государственной премии России (1986). Умер в 1989 году.

100 лет назад родился Лапшин Ярополк Леонидович, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР (1980). Постановщик фильмов "Игра без правил", "Я объявляю вам войну", телефильма "Угрюм-река" и др. Умер в 2011 году.

90 лет назад родился Дайлида Виктор Брониславович, белорусский писатель. В 1957 году окончил Минский педагогический институт. Автор сборников "Была война...", "Аисты над деревней", Встречи с детством" и др.

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