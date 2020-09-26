Картина дня: встреча с российскими губернаторами, рекомендации по профилактике ОРИ и сад мира

ВЧЕРА

Картина дня. 25 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный терминал в морском порту.

Во время встречи

Губернатор Ленинградской области России после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко прокомментировал предложение белорусской стороны о строительстве совместного терминала в морском порту.

Александр Дрозденко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым предложил активизировать сотрудничество и реализовать новые совместные проекты.

Александр Лукашенко во время встречи с делегацией Иркутской области

Иркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесов. Об этом рассказал губернатор этого российского региона Игорь Кобзев после встречи в Минске с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Фото из архива

Беларусь готова участвовать в тендерах на поставки техники в Иркутскую область России. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым.

Во время встречи

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован в качестве резидента Китайско-белорусский инновационный центр промышленных технологий.

Центр инноваций. Фото Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень"

В Беларуси убрали картофель с 12,6 тыс. га, что составляет 50,1% запланированной площади.

Профессиональные стандарты в области послепродажного обслуживания и ремонта автомобилей, парикмахерских, бытовых косметических и спа-услуг разработают в Беларуси.

Минский тракторный завод на международной специализированной выставке "Белагро" с 29 сентября по 4 октября представит свои новейшие разработки. В частности, впервые завод презентует обновленный BELARUS-82.3.

Фото из архива

На втором энергоблоке Белорусской АЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки.

Минздрав рекомендует соблюдать правила социального дистанцирования на период подъема острых респираторных инфекций, в том числе инфекции COVID-19. Также Минздрав напомнил о правильном использовании маски для защиты от инфекций, в том числе от COVID-19.

Фото из архива

В Беларуси на 25 сентября выздоровели и выписаны 73 925 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября.

Фото из архива

В Гродно дали старт масштабному проекту "Сирень Победы - Сад Мира", приуроченному к 100-летию Победы в Великой Отечественной войне. К 2045 году в Коложском парке будет высажен сиреневый сад из более чем 250 кустов.

ФОТОФАКТ: Брестчане поклоняются Кресту Евфросинии Полоцкой.

В церкви

ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по летнему биатлону стартовал в "Раубичах".

Призеры женского спринта: Елена Кручинкина, Динара Алимбекова и Анна Сола

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/2 финала турнира в Страсбурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26-27 сентября

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Программа развития ООН 26 сентября проведет для предпринимателей бесплатный онлайн-тренинг о том, как повысить продажи, используя современные инструменты управления, для чего нужна CRM и какой первый шаг надо сделать на пути к автоматизации бизнес-процессов.

В Брестском научно-технологическом парке 26 сентября пройдет форум Clever, главными темами которого станут экология, туризм, мобильность, велодвижение и урбанизм.

"Гарбузовы фэст" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка пройдет 26 сентября на агробиостанции "Зеленое" (Минский район).

Областной праздник-ярмарка тружеников села "Дажынкі" пройдет 26 сентября в Витебске.

Доску почетных граждан города торжественно откроют 27 сентября во второй день областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынкі" в Витебске.

Большой театр Беларуси 27 сентября покажет балет "Спартак", над которым работал художник Евгений Лысик.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

27 сентября

Всемирный день туризма. Учрежден на сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации в 1979 году в целях пропаганды туризма.

В Республике Беларусь - День машиностроителя.

110 лет назад родился Шкляр Абрам Хаимович, белорусский географ и климатолог, доктор географических наук (1964), профессор (1965). Автор научных работ по сельскохозяйственной климатологии, фенологии, охране природы, физической географии Беларуси, мелиорации Полесья. Участвовал в создании Атласа БССР. Умер в 1977 году.

110 лет назад родился Лукьянов Сергей Владимирович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1952). В 1942-1955 годах и с 1963 года в Театре им.Вахтангова. Среди ролей: Егор Булычов ("Егор Булычов и другие" М.Горького), Лопахин ("Вишневый сад" А.Чехова) и др. Снимался в фильмах "Кубанские казаки", "Большая семья" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1951, 1952). Умер в 1965 году.

65 лет назад родился Тихонов Виктор Петрович, белорусский художник. Окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в монументальной и станковой живописи. Среди работ: "Наследие", "Встреча в деревне Белое", "Осень на Браславщине", "Теплый день" и др. Умер в 2018 году.

65 лет назад родился Галибин Александр Владимирович, российский актер, режиссер, народный артист Российской Федерации (2006). Снимался в фильмах "Трактир на Пятницкой", "Приступить к ликвидации", "Батальоны просят огня" и др.

28 сентября

Всемирный день борьбы против бешенства. Проводится по инициативе ряда международных организаций при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Международный день всеобщего доступа к информации. Объявлен ЮНЕСКО 17 ноября 2015 года.

105 лет назад родился Товстоногов Георгий Александрович, российский театральный режиссер и педагог, народный артист СССР (1957), доктор искусствоведения (1968), Герой Социалистического Труда (1983). В 1956-1989 годах был главным режиссером Ленинградского академического Большого драматического театра им.М.Горького, теперь носящего его имя. Среди постановок: "Гибель эскадры" А.Корнейчука, "Оптимистическая трагедия" В.Вишневского, "Тихий Дон" М.Шолохова и др. Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1952, 1968, 1978), Ленинской премии (1958), Государственной премии России (1986). Умер в 1989 году.

100 лет назад родился Лапшин Ярополк Леонидович, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР (1980). Постановщик фильмов "Игра без правил", "Я объявляю вам войну", телефильма "Угрюм-река" и др. Умер в 2011 году.

90 лет назад родился Дайлида Виктор Брониславович, белорусский писатель. В 1957 году окончил Минский педагогический институт. Автор сборников "Была война...", "Аисты над деревней", Встречи с детством" и др.

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