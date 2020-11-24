Касинский: мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности у наших границ, заявил газете "СБ. Беларусь сегодня" помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский, сообщает БЕЛТА.

"Как любая армия, мы не можем не реагировать на активизацию военной деятельности. Тем более когда она происходит непосредственно у наших границ. Вообще, мы всегда готовы к подобному развитию военно-политической обстановки. Поэтому реагирование на все риски и вызовы идет планово. Подтверждение тому - сам постоянный процесс строительства и развития Вооруженных Сил, - сказал Леонид Касинский. - Еще в 2007 году созданы подразделения реагирования с различными степенями готовности. Данный компонент есть как в сухопутных войсках, силах специальных операций, так и в ВВС и войсках ПВО. Это подразделения с очень сжатыми сроками реагирования. С 2015 года мы более чем на 20% нарастили интенсивность мероприятий оперативной подготовки и в два раза увеличили количество внезапных проверок с выходом войск к государственной границе".

Ежегодно наращивается интенсивность совместного выполнения учебно-боевых задач подразделений усиления Вооруженных Сил с территориальными органами пограничной службы. Существенно повышены возможности по ведению радио- и радиоэлектронной разведки приграничной территории - закуплены новые комплексы. Увеличена интенсивность полетов вдоль государственной границы.

"При проведении разных учений на сопредельной территории усиливается состав сил и средств, несущих боевое дежурство по ПВО и разведке. В завершившемся учебном году даже объективно сложные условия для оперативной и боевой подготовки (я имею в виду пандемию) не смогли существенно снизить интенсивность боевой учебы. Проведено более 2 тыс. учений и тренировок", - отметил помощник министра обороны.

Кроме того, в течение года органы военного управления и войска подверглись более чем 80 внезапным проверкам состояния боевой, мобилизационной готовности. "Все мероприятия наглядно продемонстрировали, что выучка соединений, воинских частей на высоком уровне. Напомню, что в этом году на Армейских международных играх наши Вооруженные Силы заняли второе общекомандное место. Это доказательство высокой готовности, профессионализма наших военнослужащих, - подчеркнул Леонид Касинский. - Сегодня определен комплекс мер, есть необходимый состав сил и средств для адекватного реагирования на повышение военной активности со стороны сопредельных государств. Что касается морального духа военнослужащих, то напряженная обстановка на внешнем контуре стала своего рода мобилизующим фактором. Военнослужащие крайне ответственно относятся к выполнению каждой поставленной задачи. Они ощущают, что ответственность за мир и спокойствие в Беларуси лежит в том числе на плечах каждого из них".

Как добавил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Валерий Гайдукевич, в одиночку страна никогда не сможет противостоять никаким угрозам. "У нас есть союзники по ОДКБ. И Союзное государство с Россией, которая оснащена современными видами вооружения. То, что происходит на наших западных рубежах, касается и РФ. На нее идет уже не первая волна. Со стороны США в первую очередь. Штаты вышли из ограничивающих договоров, в том числе о РСМД. Это однозначный укус нашей союзнице. Ведь ракеты дальностью 500-1500 км очень удобно разместить вокруг наших границ", - сказал он.

"Напомню знаменитую поговорку о порохе, который надо держать сухим, - продолжил военный эксперт по вопросам безопасности Игорь Чибисов. - Войска и так находятся в постоянной боевой готовности. Наши контрмеры - и совместные учения с Россией. Думаю, необходимо для улучшения обороноспособности проводить учения совместно с ОДКБ. Это даст слаженность работы штабов и личного состава. Поможет более качественно в случае необходимости отразить агрессию противника. Никакого испуга или нагнетания нет. Мы готовы защищать страну, руководствуясь военной доктриной Беларуси".-0-

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