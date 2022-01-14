Касько о проекте Конституции: коллективы предприятий заинтересованы в дальнейшем стабильном развитии

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые коллективы предприятий "Беллесбумпрома" активно вовлечены в обсуждение проекта Конституции и выступают за закрепление достигнутых экономикой и социальной политикой результатов. Об этом заявил сегодня журналистам председатель концерна Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"В концерне серьезно подошли к обсуждению проекта Конституции на всех уровнях, на государственных и частных предприятиях. В отрасли нет равнодушных людей, все сопричастны этому процессу. Все понимают, что успехи, которых достигла деревообрабатывающая отрасль на протяжении последних лет, связаны с тем вниманием, которое оказывало и оказывает государство. Государственная поддержка послужила толчком и основой для модернизации действующих и создания новых производств. Речь идет не только о кредитной поддержке, но и стратегической цели сохранить трудовые коллективы на деревообрабатывающих предприятиях, поскольку они работают на отечественном сырье, решают проблемы занятости в малых и средних городах и вопросы импортозамещения, ориентированы на экспорт", - сказал Михаил Касько.

Он подчеркнул, что трудовые коллективы ценят достигнутые результаты и заинтересованы в дальнейшем стабильном развитии. "Люди считают, что нужно как минимум сохранить то, чего мы уже достигли, а лучше - закрепить успехи", - сказал Михаил Касько.

Сегодня в Минске состоялась диалоговая площадка по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию с работниками организаций "Беллесбупрома". Представители аппарата концерна, трудовых коллективов ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои", ОАО "Минскпроектмебель", ООО "Суперпак компани" обсудили основные аспекты планируемых конституционных изменений. В мероприятии принял участие член Совета Республики Сергей Анюховский.-0-