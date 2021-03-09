КГБ фиксирует беспрецедентное давление на Беларусь и планы по дестабилизации ситуации в стране

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности фиксирует беспрецедентное давление на страну и планы по дестабилизации ситуации в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам председатель КГБ Иван Тертель после доклада Президенту Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе доклада главе государства обозначены основные проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности, внутренней ситуации. В целом мы констатируем, что обстановка в стране стабильная", - заявил председатель КГБ.

Вместе с тем в КГБ обращают внимание на несколько моментов. "Первое - на беспрецедентное давление на наше государство со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами. Второе - это попытки, и доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25-27 марта", - рассказал он.

По словам Ивана Тертеля, КГБ также отмечает рост террористических угроз. "К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств", - констатировал глава ведомства.

"В целом комитет работает. Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различные угрозы", - заверил Иван Тертель.

/Будет дополнено/.-0-