КГК: профилактические формы контроля доказали свою эффективность

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические формы контроля доказали свою эффективность: число выявляемых нарушений снизилось, стало больше субъектов хозяйствования, которые исправляются после получения предписаний. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления координации контрольной (надзорной) деятельности Комитета госконтроля Денис Бартош, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании межведомственного совета по контрольной (надзорной) деятельности были подведены предварительные итоги контрольной деятельности в текущем году и рассмотрен план работы на 2021 год.

"Меры по борьбе с распространением COVID-19 оказали влияние в том числе на контрольную деятельность. Проверочная нагрузка на субъекты предпринимательства снижена, - отметил Денис Бартош. - За 11 месяцев текущего года было проведено около 6 тыс. проверок - на 25% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом количество выборочных проверок сократилось на 32%, внеплановых - на 11%".

КГК также отмечает эффективность профилактических форм контроля. Учреждения госсаннадзора констатируют, что стало меньше субъектов хозяйствования, допускающих повторные нарушения, и в целом выявляемых фактов.

"В этом году проведено свыше 100 тыс. мониторингов. Половина - органами Минздрава. Число выданных ими рекомендаций по устранению нарушений сократилось на 12%, - добавил Денис Бартош. - По данным Министерства труда и социальной защиты, меры предупредительного характера позволили снизить на 20% количество пострадавших на производстве. Кроме того, почти на 20% уменьшилась задолженность юридических лиц по обязательным платежам в фонд социальной защиты населения. По данным МВД, наблюдается позитивная тенденция по снижению числа нарушений, связанных с осуществлением лицензированных видов деятельности".

Эффективность профилактических мер возрастает на фоне снижения количества мониторингов (по сравнению с январем-сентябрем 2019 года их стало меньше на 22%). При этом на 4,4% больше вынесено рекомендаций об устранении нарушений, а количество мер административной ответственности, примененных по результатам мониторингов, уменьшилось на 2,3%.

Больше внимания вопросам безопасности жизни и здоровья людей контролеры уделили при проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. Их в Беларуси за 9 месяцев этого года состоялось 144,6 тыс. - на 31% больше, чем за аналогичный период 2019 года, а субъектов проверено на 10% меньше. Вынесено 49,9 тыс. требований (предписаний) об устранении нарушений, сумма штрафов превысила Br1,73 млн. В основном речь идет о мерах административной ответственности по результатам мероприятий, проведенных органами Минздрава. Также в 1,4 раза возросло количество штрафов Транспортной инспекции за нарушения при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобилями такси.

Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности образован при Комитете госконтроля в декабре 2017 года. В его состав включены представители КГК, Генпрокуратуры, других государственных органов, а также бизнес-сообщества.-0-