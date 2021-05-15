Клишевич: законы по противодействию экстремизму и нацизму направлены на укрепление государства

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на разные сферы регулирования, закон о недопущении реабилитации нацизма и изменения в законы по противодействию экстремизму имеют общие точки соприкосновения. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"На практике члены тех или иных экстремистских формирований могут не только использовать коллаборационистскую символику, но и вести легальную деятельность (публицистическую, просветительскую, блогерскую), связанную с реабилитацией оккупационных организаций. Ранее этим системно занимались такие американские и польские СМИ, как "Радио Свобода", "БелСат" и ряд иных, чья редакционная политика построена на фактическом оправдании деятельности любых антисоветских организаций, в том числе пронацистского толка, - отметил парламентарий. - С другой стороны, с августа 2020 года мы наблюдали новую ситуацию, когда символика оккупационных формирований начала широко использоваться в политической деятельности, в том числе экстремистскими группировками. При этом подавляющая часть граждан, вовлеченных в протест, не имела представления о характере данной символики, ее "корнях" и тех преступлениях, которые совершались под ней в оккупацию".

Депутат считает важным учитывать международный контекст, в котором принимался закон о недопущении реабилитации нацизма. "В частности, по инициативе Польши была принята резолюция Европарламента от 2019 года № 2819(RSP), которая нормативно закрепляет факт, что СССР является ответственным за развязывание агрессивной войны, а следовательно - преступным государством. Это автоматически предполагает, что результаты Второй мировой войны, в первую очередь территориальные, могут быть пересмотрены. Например, Беларусь, которая восстановила свои территории в ходе освободительного похода РККА 17 сентября 1939 года, с точки зрения Европарламента, сделала это незаконно. Следовательно, на данные территории может претендовать Варшава. Точно такие же претензии могут быть выдвинуты и в отношении России (Калининград, Карелия, Южные Курилы), поэтому в России аналогичный белорусскому закон был принят еще в 2014 году".

Сергей Клишевич обращает внимание, что сегодня такие государства, как Польша, одновременно руководят экстремистскими формированиями в Беларуси, финансируют публичную деятельность, связанную с реабилитацией оккупационного режима в Беларуси, и при этом высказывают открытые территориальные притязания. "На это потребовался как публичный ответ общества (планируемое введение в Беларуси государственного праздника - Дня народного единства, обсуждаются даты 17 сентября или 14 ноября), так и изменение нормативной базы для упрочнения нашего государства. На мой взгляд, все перечисленное обуславливает тот факт, что Президент Беларуси подписал данные законы, поддержав точку зрения законодателей", - резюмировал парламентарий. -0-