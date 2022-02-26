Кочанова: голосовать буду традиционно в основной день

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосовать буду традиционно в основной день, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам встречи с группой наблюдателей от МПА СНГ во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Константином Косачевым, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я традиционно голосую в основной день. Потому что мне всегда хочется почувствовать праздник. Для меня традиционно еще с советского времени выборы и проведение референдума - это такое праздничное настроение. Поэтому в основной день я обязательно отдам свой голос за поддержку тех новаций, которые вносятся в Основной закон", - сказала Наталья Кочанова.
Спикер подчеркнула: "Это будущее наших детей, нашей страны. Это то, что гарантирует развитие нашего государства в соответствии с теми основными направлениями, которые определены, - социальное государство, поддержка наших граждан, поддержка наших людей. Поэтому - в основной день".-0-