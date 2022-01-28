Кочанова: нужно культивировать в наших людях дух героизма предков

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно культивировать в наших людях дух героизма предков, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В своем обращении Президент мудро отметил: жизнеспособность нации напрямую зависит от глубины и богатства духовного наследия, которое мы приумножим и передадим грядущим поколениям. Наш ориентир - не общество потребления, а общество просвещенных и сознательных граждан, осмысленно вовлеченных в созидание родного дома - нашей Беларуси. Совет Республики должен активно включиться в процесс воспитания нашего общества, главными столпами ценностного фундамента которого выступают стремление к миру и единству, национально-государственная идентичность, преемственность и баланс культур, гармоничность этноконфессиональных отношений, почитание семьи как союза мужчины и женщины. Нужно культивировать в наших людях дух героизма предков, отстоявших страну в Великой Отечественной войне", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, есть опыт проведения выездных заседаний Президиума по вопросам формирования гражданственности и патриотизма у студенчества, общественно-государственного партнерства в разрешении проблем пьянства и алкоголизма, круглых столов. "Данное направление нужно существенно активизировать. Ориентир в этой работе - в первую очередь подрастающее поколение. Призываю вас вести с молодежью разговор на равных, так сегодня отметил наш Президент, без формализма и фальши. Нам необходимо объяснять молодым людям, что ничего не возникает из ниоткуда и не дается просто так, смелее спрашивать с них за результаты деятельности, требовать твердости и дерзости, самоотдачи и жертвенности во имя общего блага. И это молодые люди должны понимать", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что в Год исторической памяти нужно быть активными участниками мероприятий, посвященных знаковым для Беларуси датам и юбилеям, связанным с историей, наукой, культурой. "Более того, нам надо выступать инициаторами таких мероприятий и организовывать их на своих площадках, объединяя патриотов и неравнодушных граждан нашей страны. Совет Республики должен содействовать реализации инициативы Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Мы обязаны рассказать нашим гражданам и всему миру правду о нацистской политике геноцида на территории Белорусской ССР, а также вместе с уполномоченными государственными органами добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне", - сказала она.

Спикер добавила: "Как сказал в своем выступлении Президент, в этом году мы должны стремиться к тому, чтобы наполнить наш новый праздник - День народного единства - фактами и именами".-0-

Фото Оксаны Манчук