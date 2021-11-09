Кочанова: отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно, заявила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта ситуация не может не волновать, по-моему, ни одного человека в нашей стране. Мы, белорусы, люди, которые знают и помнят историю своей страны, где прошло столько войн, где страдали люди и гибли от голода дети, понимаем, насколько это страшно. Отношение польских властей, молчание Евросоюза, который никак не реагирует на то, что происходит с мигрантами, бесчеловечно. Мы не можем спокойно созерцать все, что происходит рядом с границами нашей миролюбивой страны, которая всегда стремилась к согласию и никогда не допускала попрания прав человека. Поэтому мы, члены Совета Республики, не можем просто смотреть на это, сегодня наши коллеги поехали на границу, чтобы посмотреть воочию, как это происходит, хотя мы следим за новостями и постоянно переживаем за этих людей", - отметила Наталья Кочанова.

По ее словам, сегодня в складывающейся ситуации пытаются обвинить Беларусь. "Мы не приглашали этих людей к себе в страну, они убегают от войны, едут в Евросоюз, ищут работу, хотят жить в мире в европейских странах. При чем здесь наша республика, белорусские власти, наш народ? Мы возмущены таким поведением, это надо прекращать. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить мир и спокойствие в нашей стране. Мы должны поставить заслон лживым, необоснованным обвинениям, которые звучат сегодня в адрес Беларуси", - выразила уверенность председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова напомнила о состоявшемся сегодня заседании членов президиума Совета Республики и представителей первичной организации ОО "БСЖ" секретариата Совета Республики. В центре внимания была ситуация с мигрантами, сложившаяся у западных границ нашей страны. "Мы приняли обращение, в котором высказываем свою позицию по происходящему на границах нашей страны. Оно будет направлено во все международные организации с целью довести правду о происходящем на границе. Кроме того, принять обращение мы планируем совместно с женскими организациями всей республики. Мы, женщины, не можем смотреть на те ужасные условия, в которых находятся сегодня мужчины, дети, женщины. Как матери и бабушки, мы очень сожалеем, что такое может происходить в XXI веке, не понимаем, как может допускаться такое отношение к людям. С этим надо бороться всем, кто ценит жизнь людей, мир и спокойствие", - подчеркнула спикер.-0-

В Совете Республики обсудили ситуацию с мигрантами на границе