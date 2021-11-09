В Совете Республики обсудили ситуацию с мигрантами на границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось заседание членов президиума Совета Республики и представителей первичной организации ОО "БСЖ" секретариата Совета Республики. В центре внимания была ситуация с мигрантами, сложившаяся у западных границ нашей страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Участники заседания отметили, что по этому вопросу муссируется огромное количество фейков и слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле, как неоднократно подчеркивал Президент Александр Лукашенко, мигранты стремятся не в Беларусь. "Они бегут от войны, нищеты, голода и болезней, которые захлестнули их страны. Для мигрантов наша территория - путь в Евросоюз, как они считают, к лучшей жизни. В ходе заседания высказана обеспокоенность поведением польских властей, которые допускают факты дискриминации в отношении мигрантов, включая применение слезоточивого газа и других спецсредств, запугивание оружием и собаками. Минувшую ночь мигранты провели в невыносимых условиях - намеренно направленные с польской стороны вспышки ярких прожекторов и громкие шумы лишали людей покоя и возможности отдыха", - отметили в Совете Республики.

В настоящий момент, по предварительным данным, у польских границ находится около 500 детей. Сейчас они ограничены в элементарных благах - питьевой воде, продуктах питания. С учетом изменившихся погодных условий существует реальная угроза не только их здоровью, но и жизни.

Участники заседания выразили возмущение относительно игнорирования ситуации Европейским союзом, который традиционно позиционирует себя как главный проводник прав человека и борец за либеральные ценности. Вместе с тем объективные комментарии от имени Евросоюза по существу сложившейся ситуации пока отсутствуют.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что "белорусы как никто знают цену мира и безопасности. Территория нашей страны неоднократно становилась ареной вооруженных столкновений, развязанных не нами и не по нашей вине. Поэтому мы всегда остро переживаем несправедливость, равнодушие к человеческой беде и попирание всего, что называется человечностью. Мы не можем молчать и оставаться в стороне. Ведь, к сожалению, в результате такой "политики" реально страдают простые люди".

Уже сегодня делегация от Совета Республики и первичной организации ОО "БСЖ" выедет на приграничную территорию для непосредственного изучения ситуации и оказания гуманитарной помощи при необходимости. По результатам будут выработаны и приняты соответствующие меры.-0-

Фото Леонида Щеглова