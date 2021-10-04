Кочанова: парламентарии должны быть активными в отстаивании нацинтересов на международной арене

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из основных задач парламентариев - быть активными в защите и отстаивании национальных интересов на международной арене. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из основных задач парламентариев - быть активными в деле защиты и отстаивания национальных интересов на международной арене. Для объективного информирования о реальной ситуации в Беларуси члены Совета Республики в межсессионный период задействовали межпарламентские площадки и двусторонние контакты. Исключительно важным стало обращение членов Совета Республики и депутатов всех уровней к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси, - сказала Наталья Кочанова. - В своем письме председатель Сената федерального парламента Бельгии отметила, что объективная информация имеет огромное значение для выстраивания межгосударственных отношений. В сентябре с трибуны пятой всемирной конференции спикеров парламентов мы озвучили позицию о неприемлемости дестабилизации ситуации в Беларуси. Подчеркнуто, что введение новых экономических санкций подрывает основы международного права, угрожает международному миру и устойчивому развитию не только нашей страны, но и региона в целом".

По ее словам, в ходе 13-го саммита женщин-спикеров парламентов представлен опыт Беларуси по реализации гендерной политики, поддержке женщин, в том числе в условиях пандемии. "В межсессионный период расширилось участие сенаторов в развитии союзного строительства. В рамках заседаний комиссий и семинаров Парламентского собрания Союза Беларуси и России выработаны предложения в сфере инвестиционной политики, импортозамещения продовольствия, приграничного сотрудничества регионов, состоялся обмен опытом организации оздоровления детей и молодежи, - отметила спикер. - Одно из ключевых мероприятий на двустороннем парламентском треке - участие членов Совета Республики в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Белорусские парламентарии имели возможность ознакомиться с новациями в российском избирательном процессе, объективно оценили ход подготовки и проведения выборов, а также обсудили вопросы дальнейшего всестороннего взаимодействия с коллегами в Совете Федерации".

"В условиях обострившегося внешнего давления на нашу страну необходимо продолжить методами парламентской дипломатии работу по эффективной реализации скорректированных Президентом Беларуси в ходе встречи с главами дипломатических миссий направлений внешней политики, наращиванию взаимовыгодных связей с государствами, которые заинтересованы в диалоге с нами, а также по обеспечению возможностей для стабильного развития экономики и повышения уровня жизни граждан, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Векторы сотрудничества Беларуси и России определены в 28 союзных программах, которые недавно были согласованы президентами Беларуси и России. Заложенные в них направления станут мощным импульсом процесса унификации и гармонизации национальных законодательств, перехода на единые принципы условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построения финансового и энергетического рынков, транспортного пространства, промышленной и сельскохозяйственной, таможенной и налоговой политики. Призываю всех сенаторов активно включиться в этот процесс".

Спикер напомнила, что с 29 июня по 1 июля состоялся VIII Форум регионов Беларуси и России, придавший очередной импульс интеграционному сотрудничеству в экономической, социальной, правовой, научно-инновационной и других сферах союзного строительства. Рекомендации форума уже отрабатываются на площадках Парламентского собрания Союза Беларуси и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

Беларусь в юбилейный год 30-летия Содружества Независимых Государств приняла председательство в организации. "Наши усилия должны быть направлены на достижение общей цели - региональной консолидации и прогресса, повышения благосостояния граждан стран Содружества. Сейчас осуществляется подготовка мероприятий Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, - отметила председатель Совета Республики. - На пленарном заседании ассамблеи предстоит рассмотреть ряд важнейших для нашей страны модельных законодательных актов, в том числе "О национальной безопасности" и "О договорном праве". Полагаю, сенаторам следует тщательно проработать эти и другие модельные законы с учетом позиции и интересов белорусского государства".

Наталья Кочанова подчеркнула: рост военно-политической напряженности на западных границах Беларуси повышает значимость деятельности Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которая должна стать межпарламентской площадкой для оперативного и всестороннего обсуждения предложений по сохранению стабильности в Евразийском регионе.

"Нам надо учитывать, что разгорающиеся в мире конфликты могут серьезным образом влиять на нашу республику. В частности, ситуация в Афганистане, вызванная выводом американских войск, может усугубить созданный нашими странами-соседями миграционный кризис, который используется Западом в гибридной войне против Беларуси. Мы должны показывать жестокий и антигуманный характер действий Польши, Литвы, Латвии в отношении мигрантов, приглашенных Евросоюзом в свои страны, - сказала председатель Совета Республики. - Беларусь никогда не была источником этого кризиса и, напротив, демонстрирует всему миру человечное участие в судьбе людей, которые оказались в сложной ситуации, поверив призывам европейских политиков. Полагаю, что для решения этого и иных вопросов международной повестки следует задействовать потенциал рабочих групп по сотрудничеству с зарубежными парламентами. О готовности активизироваться в этом направлении высказались в своих посланиях к нам, в частности, парламенты Армении, Молдовы, Пакистана, Словении, Узбекистана".

"Реализуемая сегодня политика позволяет нашей стране занимать высокие места в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития. При этом ждем от членов Совета по устойчивому развитию, а также международных партнеров более активных действий, направленных на защиту интересов граждан Беларуси. Мы должны делать все для того, чтобы цели оставались приоритетом, работали на улучшение жизни и благосостояния человека и выполнялись нашей страной. Наша цель - своевременно и эффективно отвечать на вызовы, связанные с экономическими санкциями коллективного Запада. И нам это удается", - добавила спикер.-0-