Кочанова: парламентская дипломатия должна приносить конкретную пользу нашей стране

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская дипломатия должна приносить конкретную пользу нашей стране, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения Беларуси и России закладывают стандарты для взаимодействия с государствами, которые готовы развивать с нами отношения на основе взаимоуважения и равноправия. У нас выстраивается тесное парламентское сотрудничество с коллегами из Российской Федерации как на двусторонней основе, так и в составе интеграционных объединений ЕАЭС, СНГ. Главная наша задача на ближайшую перспективу - активно включиться в масштабную работу по продолжению унификации, гармонизации и сближения законодательств Беларуси и России. В первую очередь надо проработать вопросы миграционного законодательства. Очевидно, что деятельность союзных парламентариев не должна ограничиваться рамками законотворчества - надо вместе прорабатывать актуальные направления сотрудничества, определять точки приложения совместных усилий на перспективу и конкретно работать по реализации двусторонних экономических и гуманитарных проектов", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, в Послании абсолютно верно прозвучало, что образцовое взаимодействие в Азии у нас выстроено с Китаем, с которым в январе мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. "На прошлом заседании Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Нам и впредь следует стремиться к тому, чтобы Республика Беларусь была привлекательна для такого рода инвестиционных проектов, - отметила она. - Мы нацелены на сохранение и расширение сложившихся тесных парламентских связей с постсоветскими странами. Нужно более интенсивно развивать взаимодействие с парламентариями наших союзников по ОДКБ. На заседаниях Парламентской ассамблеи, мероприятиях под эгидой организации мы должны быть инициативными. Вклад Совета Республики в повышение эффективности деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ должен быть ощутим".

В отношениях с западными соседями - Польшей и Литвой - мы должны исходить из прагматических соображений, при этом отвечая на их действия соразмерно.

"Осознавая специфику гибридного воздействия и понимая, что миграционная ситуация на белорусско-польской границе - это, вероятно, не последняя провокация в отношении нашей страны, предстоит выработать правовую и гуманитарную основу для реагирования на подобного рода вызовы. В качестве примера может быть использован положительный опыт наших действий конкретно в этой ситуации, - добавила Наталья Кочанова. - К сожалению, у нас практически приостановлено парламентское взаимодействие с еще одной близкой страной - Украиной. В ближайшее время надо проработать контакты с конструктивно настроенными украинскими коллегами и наладить диалог с ними. В нынешних реалиях важно поддерживать тесные отношения со всеми дружественными странами в разных регионах мира - Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Главное требование - парламентская дипломатия должна способствовать выстраиванию нормальных, добрососедских и взаимовыгодных отношений, приносить конкретную пользу нашей стране".-0-

Фото Оксаны Манчук