Кочанова провела совещание с представителями Минздрава и работниками медучреждений

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание с администрацией и представителями Министерства здравоохранения, работниками медучреждений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это наше не первое совещание. Сегодня здесь присутствуют эксперты, врачи-инфекционисты, люди, которые занимаются вопросами COVID-инфекции. Несмотря на то, что у нас сейчас в целом по стране 38,9% от пика осенней заболеваемости, мы понимаем, что эта ситуация может в любое время измениться, потому как болезнь достаточно непредсказуемая. Поэтому я бы хотела, чтобы сегодня мы обменялись мнениями о ситуации с распространением заболеваемости в разных областях. Здесь присутствуют люди, которые входят в мониторинговые группы и по поручению главы государства закреплены за областями и городом Минском. Я хочу услышать ваше мнение, как сегодня складывается ситуация. Цифрами мы владеем. Но нам необходимо определить те узкие места, которые имеются в лечении этой болезни, потому что тяжесть больных достаточно серьезная. Мы видим, что люди болеют второй и третий раз. Поэтому останавливаться на достигнутом нельзя", - сказала Наталья Кочанова.

Во время встречи

По ее словам, важная роль отводится аналитическому аспекту. "Мы должны анализировать предрасположенность к болезни. Эти выводы могут быть использованы в работе. Здесь и принятие административных решений местными органами власти в комплексе со здравоохранением. Только тогда это может давать хорошие результаты. Это перепрофилирование больниц в случае необходимости, обеспечение кислородом, средствами индивидуальной защиты и лекарственными препаратами. Президент четко поставил задачу и губернаторам, и мэру Минска - заниматься этими вопросами вместе с системой здравоохранения, - подчеркнула председатель Совета Республики. - И, конечно, не забывать о той главной задаче, о которой всегда говорит Президент. И на этом он еще раз акцентировал внимание мое (как уполномоченного представителя Президента по городу Минску) и министра здравоохранения. Нам дорог каждый человек, и мы должны делать все, чтобы сегодня спасать жизни людей. Это первостепенная задача".

Наталья Кочанова также отметила работу СМИ в этом направлении.

"Я признательна за то, что активно начали работать СМИ по этому вопросу. Мы должны как можно чаще говорить об этом людям. Должны квалифицированные специалисты давать комментарии, объяснять складывающуюся ситуацию. Если ты вооружен информацией - значит, можешь обезопасить себя, родных и близких. Конечно, соблюдение всех санитарно-эпидемических мер крайне необходимо, - сказала она. - Президент на каждом этапе сразу подключается и делает все, чтобы решить возникающие вопросы. Это и приобретение КТ для поликлиник, обеспечение лекарственными препаратами, доплаты медикам. Кстати, это тоже важный вопрос. Ряд Telegram-каналов начал распространять фейковую информацию, что доплаты медикам будут отменены. Ничего подобного нет и не будет. Все остальное зависит от вас. В первую очередь от Министерства здравоохранения, как оно выстроит эту работу, как будет работать с кадрами, видеть реальную ситуацию".

Как добавил ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, со временем приходит клинический опыт в лечении COVID-19. "Врачи-клиницисты, инфекционисты гораздо больше теперь знают о лечении COVID-19, в частности о ведении тяжелых пациентов. И мы хотим подчеркнуть, что если первая волна была временем клиницистов (мы пробовали, искали новые способы лечения), то дальнейшие подъемы заболеваемости - это вопрос организации. Так как на сегодняшний день с точки зрения лечения мы обладаем всеми теми рычагами, которыми обладает весь мир. Это и вопросы купирования цитокинового шторма, поддержки глюкокортикостероидов, адекватная сопроводительная терапия, - сказал он. - Стоит отметить, что вирус SARS-CoV-2 занимает определенные популяционные ниши. Если в первые месяцы пандемии это были ниши возрастных людей, то со временем он начал занимать ниши других возрастов. Болеют и люди среднего возраста, и более молодые. Важно отметить, что болеют люди в том числе и без факторов риска тяжелого течения заболевания. Нельзя говорить, что инфекция стала легче, просто мы чуть больше о ней сегодня знаем".

Как отметил профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов, ситуация не позволяет пока расслабляться. "Но в любом случае мы хотели бы надеяться на осторожный оптимизм с учетом внедрения массовой вакцинации. При этом хотелось бы подчеркнуть, что вопросы дистанцирования и масочного режима по-прежнему актуальны", - констатировал он.

Профессор добавил, что сейчас пока рано говорить о необходимом проценте охвата населения страны вакцинацией. "Время покажет. Дело в том, что от страны к стране эти данные могут разниться и на самом деле мы можем только предполагать, а конкретные проценты расставит коронавирус. Я имею в виду с точки зрения идеальной системы, которая потихоньку налаживается. То есть в любом случае коронавирус никуда не денется, но хочется надеяться, что он из острейшей проблемы превратится просто в одну из задач, стоящую перед здравоохранением. Новые штаммы будут мутировать, их будет появляться все больше и больше. Вирус будет пытаться занять другие ниши. Мы должны быть готовы к тому, что мы столкнемся все с новыми и новыми штаммами. Другой вопрос, что рекомендации для населения остаются все те же".

Дмитрий Данилов заверил, что система здравоохранения готова даже к более быстрому развитию ситуации. "Уже принято решение об ускорении вакцинации, и это правильная тактика. Необходимо ускорять вакцинацию, чтобы как можно быстрее получить иммунную прослойку. Здесь речь идет о приближении вакцинации из поликлиник к большим коллективам, возможности более широкой вакцинации по желанию", - заключил он.

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Фото Максима Гучека