Кочанова: республиканский и местные бюджеты - ключевое звено в работе всех органов власти

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский и местные бюджеты - ключевое звено в работе всех органов власти, заявила во время выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики на тему "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году" спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос весьма актуальный, особенно в конце года, когда нам предстоит работа по утверждению бюджета на 2021 год. Совсем недавно этот вопрос был рассмотрен на совещании у Президента. И наше выездное заседание Президиума Совета Республики - логическое продолжение той темы, которая была озвучена главой государства", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что республиканский и местные бюджеты - ключевое звено в работе всех органов власти.

"Мы понимаем, что от того, как будет сформирован бюджет, зависит реализация той социальной политики, которую проводит наше государство. И в местных бюджетах, и в республиканском серьезную роль занимает финансирование социальной сферы. Для нашей страны это важно, потому что мы социально ориентированное государство, где приоритет всегда отдавался и отдается людям, повышению их благосостояния", - сказала она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что Президентом поставлена задача сохранить все социальные гарантии в 2021 году. "И, конечно, если мы прирастем - это будет замечательно. Поэтому от того, как будет правильно сформирован республиканский бюджет и местные бюджеты на 2021 год, - зависит успешная работа всех органов власти и, естественно, благосостояние наших граждан. Поэтому мы сегодня этот вопрос вынесли на обсуждение", - добавила она.

В выездном расширенном заседании приняли участие представители Министерства финансов, областных и районных советов депутатов. "Сбалансированность бюджета - это один из самых важных вопросов для развития страны, - отметила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. - По результатам обсуждения мы выработали конкретные предложения и направления нашей дальнейшей работы с Министерством финансов. Учитывая, что Совет Республики является палатой территориального представительства, для нас очень важно, как будут развиваться регионы. Поэтому основной акцент на заседании был сделан на развитии регионов, на том, чтобы все запланированные расходы были обеспечены источниками финансирования. В проекте республиканского бюджета необходимые для этого финансовые инструменты (дотации) предусмотрены. Таким образом, бюджеты регионов на 2021 год сбалансированы. При этом сохранится социальная направленность их расходов".-0-