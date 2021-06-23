Кочанова: среди рационализаторов на производстве есть будущие ученые и преподаватели вузов

23 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Будущих ученых, сильных преподавателей вузов необходимо искать и среди практиков и рационализаторов на производстве. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросам подготовки научных кадров для вузов страны, привлечения в науку молодежи было посвящено Заседание экспертно-консультативного совета при президиуме Совета Республики, которое сегодня прошло на базе Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Участие в нем приняли ректоры вузов, представители Минобразования, местной власти, а также эксперты в этой сфере.

"Сегодня мы видим, что средний возраст профессорско-преподавательского состава в вузах достаточно высок, поэтому важно, чтобы в качестве преподавателей в университеты приходили молодые люди. Пополнение этих кадров - серьезная задача. Сегодня прозвучало немало предложений на тему того, как заинтересовать молодых людей защищаться, заниматься наукой, передавать свои знания и опыт студентам вузов", - отметила Наталья Кочанова. Она подчеркнула, что предложения носили разноплановый характер. Часть из них касалась определенных льгот и преференций для молодых ученых. Хотя и так в стране в этом направлении сделано и делается немало.

Наталья Кочанова

"Еще одно предложение - искать талантливых будущих ученых на предприятиях, на производстве среди, например, рационализаторов. Они иногда уходят в тень, например, не желая связываться с бумажной работой, оформлять свое открытие", - обратила внимание председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова отметила, что развитие страны невозможно без подготовки квалифицированных кадров и необходимо уделить внимание именно тем, кто будет учить будущих специалистов. По ее словам, это должны быть профессионалы, но не менее важны гражданские качества, умение не просто учить, но и воспитывать.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Иванец подчеркнул важность привлечения в науку молодежи. "Сегодня научная сфера обеспечивает гуманитарную и общественную безопасность страны. Особенную актуальность этот вопрос обретает в условиях санкционного давления. Развитие экономики страны мы сможем обеспечить лишь при наличии собственных кадров и технологий", - отметил он. По его словам, важно создать условия не только для прихода молодежи в науку, но и для выполнения диссертационных исследований на самом высоком уровне. Для этого важно постоянно обновлять и совершенствовать материальную базу науки, а сами исследования должны быть ориентированы на потребности экономики.

Ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко отметила, что заинтересовывать молодых людей наукой необходимо начинать не с университетской, а со школьной скамьи, а возможно еще раньше. Важно сформировать систему поиска и закрепления в науке талантливых детей.

Также участники заседания посетили научно-технологический парк ГрГУ им. Янки Купалы, пообщались с его резидентами, в том числе и из числа студентов университета, познакомились с образцами выпускаемой там продукции.-0-

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко

Фото Леонида Щеглова