Кочанова: в работе с обращениями граждан не должно быть волокиты и формализма

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное расширенное заседание Президиума Совета Республики на тему "Об эффективности и результатах работы администрации Московского района города Минска, депутатов Минского городского Совета депутатов с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году" состоялось сегодня на базе администрации Московского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выездные заседания Президиума Совета Республики стали уже традиционными. Это практика оправдала себя. Потому что это обратная связь, возможность услышать, какие решения необходимо принять в плане корректировки законопроектов или разработки новых законодательных актов, - сказала Наталья Кочанова. - Работа с обращениями граждан и юридических лиц для органов власти и депутатского корпуса - не новая. Вместе с тем мы видим, что появляются новые формы, которые себя неплохо зарекомендовали. Это диалоговые площадки, общественные приемные, выездные мероприятия информационно-пропагандистских групп. Встречи с людьми - это те же обращения граждан, которые поступают уже лично. Главное, что в этой работе не должно быть волокиты и формализма. Ведь по этой работе судят о работе государственной власти".

Во время заседания

Своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан и юридических лиц является одним из приоритетов для всех государственных органов. В 2020 году члены Совета Республики рассмотрели почти 4 тыс. письменных обращений, в том числе члены президиума - более 60%.

Наибольшее количество обращений в Совет Республики поступило от минчан - 1080. Их анализ показал, что граждане поднимают широкий круг вопросов, касающихся в основном жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики, архитектуры и строительства, торговли и бытового обслуживания населения, образования, социального обеспечения, деятельности товариществ собственников. Жителей многих регионов республики, являющихся держателями жилищных облигаций ООО "Жилстройкомплект", беспокоит ситуация с незавершенным строительством жилого комплекса "Грушевский Посад" (жилые дома №3 и №4 в границах пр.Дзержинского и ул.Щорса, заказчиком которых выступает данное общество). Этот вопрос также сегодня был рассмотрен во время заседания. Было отмечено, что у руководства уже есть пути его решения.

Татьяна Колядко

Глава администрации Московского района Татьяна Колядко добавила, что кроме того затрагивался вопрос функционирования КТОСов. "Хотелось бы, чтобы действительно совместная работа жителей, администрации и депутатского корпуса была слаженной и эффективной. А самое главное, направлена на улучшение качества жизни жителей наших микрорайонов", - отметила она.

Председатель Минского городского совета депутатов Андрей Бугров акцентировал внимание, что решение проблем жителей города - приоритет в работе местных властей. "И, конечно, работа службы "Одно окно" дала колоссальный эффект. То есть человек сегодня может решить любую свою проблему, обратившись в госорган. Кроме того, в работе с обращениями граждан активно принимают участие депутаты местных советов и парламентарии. Поэтому вопросы граждан решаются качественно и, самое главное, мы используем современные технологии, которые позволяют нам всегда дать своевременный ответ заявителю", - рассказал он.

Андрей Бугров

За 2020 год в Мингорисполком поступило 15 227 обращений. Из них чуть более 13 тыс. - обращения физических лиц и около 1,6 тыс. - юридических лиц. Рост составил в пределах 10%. "Все обращения, которые поступили, прошли обработку. В целом обращения стали более качественными. То есть заявитель понимает, что необходимо, и обращается с той проблемой, которая интересует не только его, но и жителей его дома, двора, района в целом", - добавил председатель Мингорсовета.

Участники заседания также ознакомились с деятельностью службы "Одно окно" администрации Московского района Минска. Она расположена на 4-м этаже администрации района. В рабочие дни служба работает с 8.00 до 20.00, в субботу - с 9.00 до 13.00. Всю необходимую справочную информацию граждане могут получить, набрав короткий номер 142. Кроме того, для удобства граждан в онлайн-режиме работает видеокамера. Зайдя на сайт, жители района могут увидеть, есть ли в данный момент очередь, и выбрать наиболее оптимальное для себя время посещения службы. Еще одно новаторство - наличие электронной очереди.

Татьяна Матусевич с дочками Яной и Юлией берут талон электронной очереди к специалисту

Как отметила жительница района Татьяна Матусевич, все это действительно создает удобство для граждан. "В службу "Одно окно" я обратились, чтобы поставить младшую дочь на очередь в дошкольное учреждение. Мы предоставили необходимые документы, паспорт, свидетельство о рождении ребенка - и нас поставили на очередь в дошкольное учреждение. На все ушло буквально несколько минут. Важно, что, подавая документы, можно указать в какой из близлежащих детсадов вы бы хотели попасть. Приятно, что для детей организована детская игровая зона, где можно отвлечь ребенка, пока ты решаешь свои вопросы", - рассказала Татьяна.

Женщина живет в микрорайоне "Брилевичи". Район новый, строятся новые детские сады, но пока проблема с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях остается актуальной. "Недавно открылся еще один детский сад. Думаю, что со временем мест будет достаточно. Мы выбрали детсад №170, потому что он ближе к нашему дому и его посещает наша старшая дочка. К слову, решение моей проблемы заняло буквально несколько минут", - добавила она.

По результатам сегодняшнего обсуждения выработаны предложения по улучшению работы с обращениями граждан и юридических лиц и рекомендации по решению ряда актуальных вопросов.-0-

Перед началом заседания его участники ознакомились с работой службы "Одно окно" администрации Московского района

Специалист службы "Одно окно" администрации Московского района Алексей Сучков

Служба "Одно окно" администрации Московского района

Фото Павла Орловского