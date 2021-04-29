Коллективную историческую память невозможно вырастить искусственно и навязать обществу - Марзалюк

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективную историческую память невозможно вырастить искусственно и навязать обществу, заявил сегодня председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в заключение парламентских слушаний "Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы еще раз убедились, насколько сложными и противоречивыми были процессы, в контексте которых формировалась белорусская национальная государственность в XX столетии, и какую огромную цену заплатил наш народ за право считаться нацией на своей земле. Воссоединение западно-белорусских земель с БССР - это событие, которое без всякого преувеличения наряду с Великой Победой составляет фундамент современной белорусской национальной идентичности. И, безусловно, это обстоятельство необходимо принимать во внимание при реализации нашей внутренней и внешней политики, а также определении даты празднования Дня народного единства", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, мы сможем обеспечить преемственность и взаимосвязь исторических периодов в общественном сознании только в том случае, если процесс познания концепции белорусской истории выйдет за узкие рамки чисто академической среды. "Ведь коллективную историческую память невозможно вырастить искусственно и навязать обществу. Это должен быть естественный, эволюционный, органичный процесс. И граждане Беларуси должны принимать в нем самое непосредственное участие. Но, чтобы это произошло, нам нужно сместить акценты в сохранении исторической памяти с формальной стороны дела в личностную плоскость. В этом случае сухие факты исторического прошлого начинают восприниматься национально, глубоко переживаются людьми именно как факты личной судьбы, что очень важно в плане консолидации нации и устойчивого развития государства. И нам следует двигаться в этом направлении", - отметил парламентарий.

Игорь Марзалюк подчеркнул, что по масштабам и сложности это задача не одного дня, и даже не одного года. "Но многие шаги мы можем начинать делать уже сейчас. Как показывают сегодняшние слушания, парламент может и должен стать влиятельной площадкой для обсуждения вопросов национальной истории. Главная задача - активно способствовать тому, чтобы дискуссии проходили в конструктивном ключе, - констатировал он. - Наша историческая политика должна базироваться на тех же началах, что и политический курс белорусского государства, которому абсолютно чужд дух радикализма, агрессии и ксенофобии. В своих оценках прошлого необходимо опираться на все доступные в настоящее время факты и документы, чтобы, определяя будущее нашей страны, мы не забывали об уроках нашей национальной истории. Мудрость, спокойствие и рассудительность - это лучшие качества белорусского народа. И мы должны предоставить нашим гражданам возможность на основе максимально полной и достоверной информации делать самостоятельные объективные и непредвзятые выводы. Цель нынешних слушаний в этом и состоит".

Во время слушаний в Палате представителей обсуждались международные и геополитические последствия воссоединения белорусского народа, история и современность белорусско-польских отношений, пути законодательного закрепления основ государственной деятельности по сохранению исторического наследия и другие вопросы. В числе участников - представители Министерства юстиции, Академии управления при Президенте Беларуси, Национальной академии наук, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, научных организаций и высших учебных заведений.-0-