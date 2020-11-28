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Общество
28 ноября 2020, 16:55

Коллекция белорусских изданий передана Национальной детской библиотеке в Молдове

Фото белорусского посольства в Кишиневе
Фото белорусского посольства в Кишиневе

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин в торжественной обстановке передал Национальной детской библиотеке имени Иона Крянгэ коллекцию белорусских изданий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Кишиневе.

Книги были предоставлены централизованной системой детских библиотек Минска. В ходе своего выступления Анатолий Калинин высоко оценил сложившийся между Беларусью и Молдовой уровень двустороннего взаимодействия, основу которого составляют взаимное уважение, поддержка и дружба.

Дипломат подчеркнул важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, он выразил намерение содействовать реализации совместных библиотечных проектов Беларуси и Молдовы, что будет способствовать повышению уровня двусторонних культурных связей.-0-

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