Коллекция белорусских изданий передана Национальной детской библиотеке в Молдове

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин в торжественной обстановке передал Национальной детской библиотеке имени Иона Крянгэ коллекцию белорусских изданий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Кишиневе.
Книги были предоставлены централизованной системой детских библиотек Минска. В ходе своего выступления Анатолий Калинин высоко оценил сложившийся между Беларусью и Молдовой уровень двустороннего взаимодействия, основу которого составляют взаимное уважение, поддержка и дружба.
Дипломат подчеркнул важность укрепления культурного и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, он выразил намерение содействовать реализации совместных библиотечных проектов Беларуси и Молдовы, что будет способствовать повышению уровня двусторонних культурных связей.-0-