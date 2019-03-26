Конференция во время выставки MILEX-2019 соберет более 500 участников

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научная конференция по военно-техническим проблемам MILEX.INNOVATIONS-2019 соберет в Минске более 500 белорусских и российских специалистов из различных отраслей, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Во время работы 9-й международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019 в период с 16 по 17 мая пройдет 8-я международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения MILEX.INNOVATIONS-2019. "Она соберет более 500 белорусских и российских специалистов из разных отраслей с целью обмена мнениями, обсуждения современных технологий и новых подходов в развитии оборонного сектора экономики, возможностей научного обеспечения новых разработок. Будут представлены более 150 научных докладов и около 50 инновационных проектов", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

Пройдут объединенные секционные заседания по 13 тематическим направлениям. В том числе будут рассматриваться современные тренды военной медицины и фармакологии, подходы к вопросам кибербезопасности и защите персональных данных в связи с биометрией и блокчейном. Есть и такие темы, как "Роботизированные системы и искусственный интеллект - угрозы, проблемы и перспективы применения" и "Солдат будущего" - системы индивидуальной защиты, экзоскелеты". Все секционные мероприятия конференции пройдут в Национальной библиотеке Беларуси.

Впервые на конференции будет организована выставка инновационных проектов. Организации и стартап-команды представят новые идеи, которые могут быть интересны оборонному и гражданскому сектору экономики.

Государственный военно-промышленный комитет, национальный выставочный центр "Белэкспо" и центр поддержки предпринимательства ООО "Лаборатория интеллекта" выступают организаторами конференции.-0-