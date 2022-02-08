Костевич: большое внимание уделяется социальной поддержке пожилых граждан

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси большое внимание уделяется социальной защите граждан. Об этом на встрече с пенсионерами Смолевичского района рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если мы говорим о социальной поддержке пожилых граждан, то в системе социальной защиты населения существуют механизмы, действенность которых подтверждается многолетней практикой применения. В стране сформирована система социальной защиты граждан. Социальное обслуживание осуществляют 146 территориальных центров и 83 дома-интерната для пожилых и инвалидов", - сообщила Ирина Костевич.

По ее словам, в сложившейся демографической ситуации особенно высок спрос на социальные услуги. Сегодня они оказываются более 150 тыс. граждан. Кроме того, министр рассказала о приоритетных направлениях в развитии социального обслуживания.

"Приоритеты в развитии социального обслуживания отданы таким формам оказания социальных услуг, когда человек может оставаться дома в привычных для себя условиях. Оказание таких услуг позволяет пожилым гражданам как можно дольше находиться в домашних условиях и вести самостоятельно свою жизнедеятельность с помощью социальных работников", - добавила Костевич.

Она упомянула и различные формы социального обслуживания, которые продиктованы текущей демографической ситуацией. В частности, речь шла об услуге дневного присмотра и замещающей семье.

"Учитывая демографические процессы, с каждым годом в системе внедряются новые формы работы. Например, услуга дневного присмотра - для пожилых граждан с когнитивными нарушениями. Ее получателями стали почти 300 человек. Услуга по обучению навыкам ухода - для родственников, которые осуществляют уход за нетрудоспособными членами семьи. За год такие услуги получил 651 человек. Альтернативой социальному обслуживанию на дому является оказание социальных услуг в замещающей семье - форма социального обслуживания, которая была внедрена на практике в 2018 году. В замещающих семьях социальные услуги получают 312 пожилых граждан. При этом помощникам в 129 таких семьях выплачивается вознаграждение в связи с уходом за маломобильными инвалидами I группы", - отметила министр труда и социальной защиты.-0-