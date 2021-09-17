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Общество
17 сентября 2021, 10:10

Костевич: День народного единства станет новым поводом осознать общность мыслей и желаний белорусов

Ирина Костевич. Фото из архива
Ирина Костевич. Фото из архива
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства станет для белорусов еще одним поводом осознать общность наших мыслей и желаний. Не мимолетных, а тех, что объединяют нас сквозь века: единство, независимость и созидательность. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

"Мы, белорусы, - это одно сердце и одна семья. А значит - единая страна. Бесспорно, мы все разные, но наши сердца бьются в одном ритме. Поэтому все, что мы делаем, должно идти исключительно на благо родных, близких, народа, а значит - и всего государства", - сказала Ирина Костевич.

Она отметила, что основу народного единства наши предки закладывали веками. "К сожалению, их судьбы были связаны со страшными событиями: война, разруха, голод. Каждая белорусская семья внесла огромный вклад в нашу мирную жизнь. Они смогли победить потому, что были едины. Теперь перед нами стоит задача не только сберечь те ценности, традиции и достижения, которые нам достались в наследство, но и приумножить их и передать нашим детям, внукам и правнукам под знаменем единства", - добавила министр.

К празднику Министерство труда и социальной защиты запускает отраслевую эстафету о деятельности организаций ведомства "Единство в наших сердцах", которая пройдет с 17 сентября по 4 ноября. Это возможность, с одной стороны, рассказать об особенностях работы социальных учреждений, реализуемых в них проектах, обменяться новациями с коллегами. А с другой, посетители социальных учреждений тоже смогут поделиться мнением об услугах, которые они получают в территориальных центрах, поведать о жизни в домах-интернатах. С этой целью учреждения социального обслуживания создадут короткие видеоролики. Первыми, 17 сентября, о своем опыте расскажут организации Витебской области.-0-

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