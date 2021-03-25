Кожемяко: жители Приморья доверяют качеству белорусской продукции

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Приморья доверяют качеству белорусской продукции. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам губернатор Приморского края России Олег Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нашего населения очень важно получать качественные экологические продукты из Беларуси. И мы видим, что приморские потребители очень уважительно относятся, доверяют качеству белорусской продукции и охотно ее потребляют", - подчеркнул губернатор.

Отвечая на вопрос, в чем причина того, что стороны существенно прибавили в товарообороте в начале этого года, он сказал: "Это желание работать, тот опыт, который на протяжении многих лет наработан с Беларусью, наших торговых, партнерских отношений. И это та продукция, те вызовы времени, которые требуют более интенсивной работы".

Олег Кожемяко считает, что нужно шире использовать потенциал белорусской техники по различным направлениям в хозяйстве Приморского края. "Есть хорошая динамика. Мы ее будем продолжать. И в поставках для лифтового хозяйства, коммунальной техники, продуктов питания… Мы находим взаимовыгодное сотрудничество", - заверил он.

Стороны реализуют интересные проекты и в сфере сельского хозяйства. Уже подписаны соглашения по семеноводству, картофелеводству, развитию плодоовощного хозяйства. "Научно-экспериментального первого сада на 200 га, чего в Приморье уже порядка 30 лет не было", - уточнил Олег Кожемяко.

Но, пожалуй, один из самых масштабных совместных проектов ожидается в строительстве. Белорусские специалисты возведут под ключ большой культурно-выставочный центр, в котором разместится и приморская сцена Мариинского театра, выставки известных российских музеев. Губернатор рассчитывает, что объект станет настоящим украшением для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, осенью текущего года планируется завершить строительство во Владивостоке торгового дома Беларуси.-0-