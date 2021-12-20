Крепкие морозы, оттепель и снова похолодание: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на этой неделе похолодает, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сегодня синоптическая ситуация будет сформирована тыловой частью циклона с центром над Московской областью. Его стараниями в южные широты устремилась холодная арктическая воздушная масса, в нашей стране в течение дня температура будет понижаться, то есть ожидается аномальный ход температуры. Если утром температура была ноль - минус 6 градусов, то в середине дня она понизится до 3-10 градусов мороза. На большей части территории пройдет кратковременный снег, местами закружат метели. Ветер северный порывистый. На отдельных участках дорог будет гололедица", - отметили синоптики.

Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния (самый короткий день в году), похолодание продолжится, так как погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ночью местами, днем во многих районах пройдет небольшой снег. Немного увеличится снежный покров. Сейчас он составляет 1-5 см, ожидается - 3-8 см. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный, северо-западный ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, при прояснениях - минус 15-18. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 4 градусов по юго-западу до минус 12 по северо-востоку страны. Атмосферное давление будет расти.

В середине недели погодные условия в стране продолжат определять холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. В среду, 22 декабря, ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет 10-17 градусов мороза, при прояснениях - 18-20. Днем температура воздуха составит минус 7-13, в юго-западных районах морозы слабее: ночью - 7-9, днем - 3-6.

В четверг, 23 декабря, также будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем местами по республике пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит минус 11-18, при прояснениях - 19-23 градуса, в дневные часы столбики термометра покажут 7-13 градусов мороза, в юго-западных районах ночью будет 7-10, днем - 2-6 градусов ниже нуля.

В пятницу, 24 декабря, ситуация начнет меняться. Атлантика отправит на континент очередной циклонический вихрь и под влиянием его теплого атмосферного фронта стужа с территории страны начнет отступать. Температура воздуха ночью будет минус 8-15 градусов, по востоку при прояснениях - 16-18. Днем температура воздуха составит 1-7 градусов мороза, в юго-западных районах страны ночью будет минус 4-7, а днем здесь уже ожидается оттепель при температуре ноль - плюс 3. В ночные часы прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Утром и днем возможно преобладание облачной погоды, на большей части территории республики пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-западу с дождем, местами слабая метель, налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

В субботу, 25 декабря, Беларусь еще будет находиться в орбите атлантического циклона, ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдет кратковременный снег, по югу мокрый снег с дождем. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет 3-10 градусов мороза, при прояснениях до минус 13. Днем температура составит до минус 3-8 градусов. В южных районах температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный порывистый.

В воскресенье, 26 декабря, снова воздушные массы начнут поступать с севера Европы, температура воздуха понизится. Ночью ожидается 6-13 градусов мороза, при прояснениях - 14-18 градусов. Температура воздуха в дневные часы составит 2-9 градусов мороза, местами минус 10-12. Атмосферное давление подрастет, облаков станет меньше, а снег пройдет только в отдельных районах. Местами дороги будут скользкие.-0-

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