КС планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента

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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционный суд планируют наделить правом проверки результатов выборов и процесса импичмента Президента, сообщила во время заседания Конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня проходит шестое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются конституционные положения о судебной системе.
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