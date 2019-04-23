Квартиры наяву: ажиотажный спрос на рассрочку от "Дана Холдингс"

Новость о том, что в понедельник, 22 апреля, стартовали продажи квартир в рассрочку на 10 лет напрямую от застройщика, крупнейшей в стране компании "Дана Холдингс", вызвала огромный интерес. В отделе продаж с самого утра было многолюдно – импозантный швейцар в парадной ливрее не успевал открывать двери перед все новыми посетителями!

Напомним, что "Дана Холдингс" предложила квартиры во всех домах многофункционального комплекса "Минск Мир" приобрести в рассрочку на 10 лет – первый взнос от 30%, 0% годовых, никаких переплат, ежемесячные платежи – максимальное количество выплат 120. Предусмотрена система скидок для тех, кто решит сократить срок выплат, а также для тех, кто внесет увеличенный первый взнос. Подробности об условиях рассрочки, а также описание района и предлагаемых квартир были опубликованы ранее.

Кроме того, специальные скидки на стоимость квадратных метров были установлены и для многодетных семей, которые решат воспользоваться рассрочкой. И, как сообщил вице-президент "Дана Холдингс" Вибор Мулич, первая оформленная в рассрочку квартира принадлежит теперь именно такой семье!

– Эта семья была очень счастлива. Они не ожидали такого приятного сюрприза, поэтому были очень впечатлены и благодарны, – отметил Вибор Мулич.

Вибор Мулич, вице-президент Dana Holdings

Уже в первые часы работы офис продаж компании был заполнен людьми. Ни одного свободного менеджера! Ожидающие своей очереди просматривали на большом сенсорном экране варианты планировок квартир, расположения домов в квартале "Минск Мир", с интересом изучали визуализацию этого "города в городе" – огромный и подробный макет всего будущего комплекса с Минским международным финансовым центром на специальном постаменте.

Макет квартала "Минск Мир"

Красивый район, шикарная современная архитектура и замечательная социальная и транспортная инфраструктура. Здесь действительно хочется жить – с удовольствием и комфортом!

Опытные менеджеры помогают покупателям подобрать подходящую квартиру и варианты рассрочки

Андрей Еркович и его супруга Оксана пришли в центр продаж, чтобы приобрести для себя двухкомнатную квартиру. Сейчас они живут с мамой Андрея и, по сути, решили стать собственниками своего первого семейного "гнезда". Рассрочка от компании "Дана Холдингс", как признаются супруги, сделала их мечту о собственной квартире реальным проектом!

Андрей Еркович и его супруга Оксана

– Это очень интересное предложение, – считает Оксана. – Цены на рынке недвижимости достаточно высокие, и для любой семьи хотелось бы найти вариант наиболее выгодный. Рассрочка на десять лет – это очень хороший вариант, при котором осуществлять выплаты вполне по силам. Нам рассказали, как это действует, и ты действительно понимаешь, что собственная квартира – это возможно.

– При средних доходах можно легко за квартиру рассчитываться и не сильно ужимать себя в других каких-то благах, – добавляет Андрей. – И при этом жить в своей квартире. Да и в целом комплекс "Минск Мир" нам нравится. Здесь есть в шаговой доступности школы и детские сады, поликлиники проектируются. И это не где-то на отшибе столицы, а район улицы Аэродромной – по сути, центр!

Еще один покупатель, которого удалось на минуту оторвать от занимательного процесса выбора собственной квартиры – Галина Чиникайло. Как выяснилось, для нее быстрое и беспроблемное решение пресловутого квартирного вопроса имеет огромное значение.

Галина Чиникайло

– Мы выбираем небольшую квартиру в доме, который сдается в середине 2020 года. Рассрочка – это, конечно, очень удобно и выгодно. Кредиты в банке получить сложнее, и проценты большие, поэтому мне лично такой способ покупки оптимален. Поэтому сейчас все обдумаем, забронируем и будем покупать. Сейчас живем в общежитии, поэтому можно понять наше желание приобрести собственное жилье. А комплекс "Минск Мир" мне нравится тем, что он в брестском направлении – поближе к моей родине, – улыбнулась Галина.

Комментируя первые часы продаж квартир в рассрочку, Вибор Мулич отметил, что в компании прогнозировали – предложение должно заинтересовать тех, кто много лет мечтал о собственном жилье, но по тем или иным причинам не может воспользоваться банковским кредитованием. И все же такого интереса со стороны потенциальных покупателей даже в "Дана Холдингс" не ожидали.

– Очень многие спешат воспользоваться столь выгодным предложением, и мы сейчас прилагаем усилия, чтобы быстрее обслуживать наших клиентов и сократить очередь, – сказал Вибор Мулич.

А на провокационный вопрос, хватит ли квартир всем желающим, вице-президент компании только хитро улыбнулся:

– До майских праздников квартир хватит, а там посмотрим.

Напомним, что продажа квартир в рассрочку на 10 лет в комплексе "Минск Мир" продолжится только до конца мая.

Информацию о домах и планировках квартир можно найти на сайте bir.by и узнать в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, DanaCenter, 1-й этаж, многоканальный телефон 7675, +375 17 39 39 465, +375 17 269 32 90.

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