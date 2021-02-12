Ланская: белорусы готовы приложить усилия для дальнейшего развития своей страны

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы готовы приложить усилия для дальнейшего развития своей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА по итогам VI Всебелорусского народного собрания высказала заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

"Для меня большой честью было участвовать во Всебелорусском народном собрании. Я считаю, что Беларусь сейчас находится на новом этапе развития. На ВНС поднимались болезненные вопросы и по итогам приняты важные решения, поскольку без них эволюция невозможна", - сказала Алена Ланская.

По словам артистки, доклад Президента произвел на нее неизгладимое впечатление. "Очень трогательной была речь главы государства. Уверена, Беларуси очень повезло с руководителем. В докладе были такие моменты, когда ты понимал, что это созвучно с твоей позицией. Особенно когда было сказано про родителей, что ни в коем случае нельзя их покидать и перекладывать ответственность на кого-либо другого. Потому что они дали нам жизнь и вырастили", - отметила она.

Алена Ланская подчеркнула, что 2020-й был непростым годом и не все прошли проверку на прочность. "Побочным эффектом стала "чистка пространства". Люди, которые не являются патриотами, просто освободили места. И на эти места пришли те, которые действительно любят Беларусь и хотят жить в процветающей стране. Мы готовы приложить усилия, чтобы наша страна становилась лучше и лучше. И все в наших силах", - добавила она.-0-