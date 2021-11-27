Латвийский политолог: приезд Лукашенко на границу разоблачил все фейки о ситуации с беженцами

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приезд Президента Беларуси Александра Лукашенко на границу разоблачил все фейки и клевету о ситуации с беженцами. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал латвийский политолог, лидер партии "Центр" Нормунд Гростиньш, сообщает БЕЛТА.

"Этот визит на границу - публичный шаг, который, с одной стороны, привлекает внимание, действительно, к реальной проблеме, притом международное внимание. И второй момент - полностью разоблачается та клевета, что там какие-то террористы, преступники и подобное", - рассказал Нормунд Гростиньш.

Политолог напомнил, что не без участия коллективного Запада эти люди сейчас вынуждены покидать свои страны. "Там как раз семьи с детьми и люди, которые во многом пострадали именно от агрессии, в том числе и Польши", - отметил он.

Нормунд Гростиньш уверен: Беларусь никогда не использовала ситуацию с беженцами в своих корыстных интересах, а самым непосредственным образом заинтересована в ее успешном решении.

"К сожалению, польские деятели на границу не едут, а им это было бы очень полезно", - добавил политолог.-0-