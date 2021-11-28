Лискович: белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы собрали для беженцев 114 т гуманитарного груза. Об этом сказал в эфире телеканала ОНТ председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович, сообщает БЕЛТА.

"Белорусы за это время собрали 114 т гуманитарного груза. На сегодняшний день 90 т уже роздано. Никто не остается в стороне, все гражданское общество сопереживает, помогает, поддерживает беженцев. Мы их кормим, оказываем медицинскую помощь, обеспечили работу полевой бани. Люди очень благодарны за такое отношение к ним, - сказал Виктор Лискович. - Остальное, конечно, зависит уже не от нас, а от тех, кто должен обеспечить гуманитарный коридор и цивилизованное преодоление границы".

Сенатор отметил слаженную работу всех служб и ведомств страны, которые трудятся в лагере беженцев. "Тут работают все: и гражданские, и военные, и коммунальные, и социальные службы. Все очень четко и слаженно выстроено", - подчеркнул он.-0-